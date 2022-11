La palabra de los protagonistas: “Teníamos que ganar”

“Teníamos que ganar”, es la frase que más se repite entre los protagonistas de la victoria de este sábado ante México, por 2 a 0, que le permite a la Selección respirar y pensar en la clasificación que se definirá el miércoles ante Polonia.

Argentina venció este sábado a México por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo C y encaminó su clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El capitán Lionel Messi y el ingresado mediocampista Enzo Fernández, en una noche consagratoria, marcaron los goles a los 19 y 42 minutos del segundo tiempo del partido en el Estadio Lusail, al que asistieron más de 80 mil espectadores.

Despejados los fantasmas tras el debut con derrota ante Arabia Saudita (1-2), el vigente campeón de América se posicionó en el segundo lugar de la zona con 3 puntos y definirá su pase a la ronda final el miércoles próximo desde las 16:00 ante el líder Polonia (4) de Robert Lewandowski.

Lautaro Martínez

El delantero resaltó el valor de la victoria de hoy sobre México, 2 a 0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. “Hoy teníamos que conseguir una victoria y lo hicimos contra un rival difícil. Fue un partido incomodísimo para mí, pero tenemos al mejor (por Lionel Messi, que abrió el marcador a los 29 minutos del segundo tiempo) y sabíamos que iba a aparecer”, expresó.

El delantero de Inter, de Italia, dijo además que el seleccionado “tuvo paciencia” para ganar el partido y que el triunfo fue justo. Lautaro Martínez también había sido titular en la caída por 2 a 1 en el debut de la “albiceleste” ante Arabia Saudita. Hoy fue reemplazado en el segundo tiempo por Julián Álvarez.

Lionel Messi

Lionel Messi aseguró hoy que el grupo “no va a bajar los abrazos ahora” y que el encuentro del próximo miércoles contra Polonia “será otra final” para buscar la clasificación a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Messi explicó que el encuentro ante México “era un partido muy complicado. México juega bien, te maneja la pelota, el primer tiempo lo jugamos como mucha intensidad y tuvimos oportunidades”. “Cuando nos calmamos y empezamos a jugar la pelota en el segundo tiempo, llegó el gol y volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos”, agregó el rosarino.

Luego, el astro del PSG se refirió al público y afirmó: “No podemos bajar los brazos ahora, nosotros los pusimos así y hay que seguir Ahora, tenemos todas finales, no podemos errar”. “Sabíamos cual debía ser nuestra respuesta, sabíamos cómo iba a responder nuestra gente, nuestras familias que tanto sufrieron y todos los argentinos que están en Catar y los que alientan en casa. Sabíamos que íbamos a responder así”, acotó.

Respecto del gol y de los rumores de una lesión en su tobillo izquierdo, Messi sonrió y comentó que “se dijeron tantas cosas, no tuve nada en el tobillo antes del partido con Arabia y en el último minuto del primer partido me lo doble. Luego me repuse bien y hoy hice bien el esfuerzo que había que hacer”.

Respecto de la derrota ante los árabes, Messi señaló que “nos costó mucho el primer partido, hubo que remar porque hubo muchos condicionantes, muchos chicos que jugaban su primer partido en un Mundial. No salimos como debíamos haber salidos, tuvimos oportunidades, estuvo el tema del VAR y ellos nos hicieron dos goles en dos jugadas aisladas”.

Dibu Martínez

El arquero argentino reconoció hoy que el seleccionado se sacó “un peso de encima” con la victoria sobre México, 2-0 por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar, tras la caída inesperada en el debut ante Arabia Saudita.

“Hoy nos sacamos un peso de encima y yo también uno personal, porque en el primer partido me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles”, dijo el arquero de Aston Villa de Inglaterra. “Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota, que había 45 millones de argentinos detrás mío y no di lo suficiente. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar y por suerte hoy nos sacamos ese peso”, añadió.

Martínez explicó que la Argentina no está jugando como en los buenos partidos previos al Mundial “por la presión, por lo que es estar en una Copa y por las expectativas”. “Además con Arabia nos relajamos después de hacer un gol tan rápido, nunca nos pudimos meter realmente en el partido y encima nos dieron dos cachetazos en cinco minutos”, agregó.

Martínez consideró que el equipo “demostró su carácter ante México” con la victoria 2 a 0 y remarcó: “Si perdíamos nos quedábamos afuera y pudimos sacar el partido adelante”.

Enzo Fernández

El autor del segundo tanto de la Selección aseguró que de chico soñaba con formar parte de las filas del combinado albiceleste y admitió que con el festejo de hoy cumplió un sueño.

“Siempre soñé de chico jugar con esta camiseta, y hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un Mundial“, aseguró tras el encuentro. “Estoy muy feliz por el triunfo de hoy, este grupo se lo merece. Para toda la gente de Argentina que nos vino a alentar y a todos los que están en sus casas bancándonos, este triunfo es para ellos”, apuntó.

Y le llevó tranquilidad a los millones de argentinos y argentinas que este sábado alentaron desde distintos puntos del país y del mundo. “Este grupo va a representar a los argentinos de la mejor manera. Queremos conseguir una victoria más que es muy importante para nosotros“, planteó.

Ángel Di María

“Hoy pudimos darle una alegría a la gente, a nosotros, a nuestras familias. Seguimos luchando, como siempre, intentando dar todo. Hoy por suerte se dio y es una tranquilidad para todos“, manifestó Fideo tras el 2 a 0.

En sintonía con sus compañeros, marcó que empieza otra historia. “Creo que no fue presión, el primer partido no se dio como esperábamos. Hoy pienso que hicimos un gran partido contra un gran rival. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que no íbamos a ganar por muchos goles”, reflexionó.