Mañana comienza la temporada de pileta en Talleres

Este sábado comienza la temporada de verano en Talleres, donde abrirán sus puertas para que socios y no socios disfruten de la pileta, de martes a domingos ¿Cuáles son los precios para socios y para aquellos que no lo son?

Ubicado en el estadio Pablo Comelli, la pileta de Talleres recibe a miles de personas cada temporada de verano. En esta ocasión, la misma comienza mañana 17 de diciembre y, finaliza el próximo 28 de febrero.

La pileta estará abierta de martes a domingos, de 11 a 20, y quienes deseen adquirir más información podrán obtenerla a través de administracion@talleres.org.ar. Desde el club remarcaron que los menores de 12 años deben ingresar con DNI y acompañados de un adulto.

LOS PRECIOS

Para acceder un día de semana, los socios abonan 1.200 (mayor), 900 (menor y vitalicios). Tanto sábados, domingos y feriados, los socios pagan 1.500 (mayor) y 1.100 (menor y vitalicio). Por su parte, los no socios un día de semana abonan 1.500 (mayor) y 1.200 (menor). En tanto, los fin de semanas y feriados pagan 2.000 (mayor) y 1.500 (menor).

La pileta también contempla el abono mensual: los socios abonan el mes de diciembre 11.500 y los no socios 15.000. El mes de enero cuesta 23.000 para los socios y 30.000 para los no socios. En tanto, febrero vale 20.000 para los socios y 26.000 para quienes no forman parte de la institución.

“La temporada de pileta en Talleres no te la podés perder. Vení a pasar el verano a Talleres, en familia, y en tu casa”, publicaban a través de las redes sociales de la institución.