Messi: “Quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del Mundo”

El capitán del seleccionado tricampén del mundo, Lionel Messi, confirmó hoy que quiere seguir en la Selección argentina “unos partidos más” tras consagrarse campeón del Mundo en Qatar 2022 y aseguró que disfruta estar con el elenco nacional.

“Quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del Mundo”, aseveró el capitán del conjunto nacional que venció a Francia en los penales y se quedó con la gloria.

Además, señaló: “Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después”. Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más“.

“Esta Copa se hizo desear, pero es lo mas lindo que hay es hermosa. La deseaba muchísimo y alguna vez dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro”, subrayó.

El jugador rosarino indicó además: “Es una locura que se haya dado de esta manera. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”.

“No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso”, aseveró el capitán de la Selección argentina que en las próximas horas viajará hacia el país para el reencuentro con los hinchas.

En tanto, expresó: “Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante”,

Scaloni y el futuro de Messi: “Hay que guardarle la 10 para el próximo Mundial”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió hoy al futuro del capitán Lionel Messi tras levantar la Copa del Mundo y aseguró que “hay que guardarle la 10 para el próximo Mundial” porque “se ganó el derecho de decidir qué quiere hacer con su carrera” y con el conjunto albiceleste.

Consultado por la “Pulga” en la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni expresó: “A Messi habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 jugadores, ¿qué más da? Hay que guardarle la 10. Creo que él se ganó el derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera y con la Selección argentina”.

En esa línea, añadió sobre el astro argentino: “Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente”.

Además, contó una anécdota con el rosarino después de jugar con Brasil en San Juan: “Lo llamé antes de que se vaya a París. Lo que se venía era muy difícil, estábamos transmitiendo algo muy grande. Y él me dijo ‘hay que seguir, qué importa’ y eso me dio un golpe anímico tremendo. Tenía que tener esa charla y con su respuesta me di cuenta que algo se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan”.

Por otra parte, el entrenador argentino también recordó a Diego Armando Maradona: “Ahora me acuerdo que no está. Por suerte pudimos ganar esta copa. Seguramente si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado. Ojalá haya disfrutado…”, cerró.