Lanús se trajo tres puntos de Santa Fé

Un Lanús que supo golpear en los momentos justos venció a Colón en Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes por la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol y se trajo tres puntos valiosos para engordar un promedio que ante un rival que perdió ocho de los últimos trece encuentros.

Con autoridad, el Granate se impuso 2-1 sobre el Sabalero con goles de Pedro De La Vega a los 12 de la primera mitad y de Franco Orozco a los 27 de la segunda parte.

#Video VICTORIA GRANATE EN EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES. Lanús superó a Colón por 2-1 en la primera fecha de la #LigaProfesional con goles de Pepo De la Vega y Orozco. https://t.co/DkSLTR3Rgb — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2023

Cerca del final, el descuento de Oscar Benitez en la primera jugada ofensiva del dueño de casa, le puso incertidumbre al final del encuentro pero al local no le alcanzó ese ímpetu para, al menos, rescatar un punto.

Síntesis del partido

Colón 1 – Lanús 2

Fecha 1

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Álvarez, Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Joaquín Ibañez; José Neris y Ramón Ábila DT: Marcelo Saralegui.

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Cristian Lema, José Canale, Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte; Matías Esquivel, Lautaro Acosta, Pedro De la Vega; Leandro Díaz DT: Frank Kudelka.

Goles

PT : 12m Pedro De la Vega (L).

ST: 27m Franco Orozco (L), 40m Jorge Benítez (C).

Cambios

Segundo tiempo: 10m Julián Chicco por Vega (C); Santiago Pierotti por J. Álvarez (C); Tomás Galván por Ibañez (C); 12m Raúl Loaiza por Boggio (L); Franco Troyansky por Esquivel (L); 16m Brian Aguirre por Sánchez Miño (L); 22m Franco Orozco por De la Vega (L); Julián Fernández por Acosta (L); 32m Jorge Benítez por Neris (C); 36m Andrew Teuten por Delgado (C).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Brigadier Estanislao López.