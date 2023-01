Remedios de Escalada: se defendió a los tiros de una entradera

Un agente retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) resultó herido al tirotearse con dos delincuentes que intentaron robarle su vehículo cuando se encontraba abriendo el portón de su casa ubicada en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 13 en una vivienda ubicada en calle Ramón Franco al 4000 de la mencionada localidad del sur del conurbano, donde arribaron los efectivos de la comisaría 4ta. de dicha jurisdicción, tras ser alertados por un llamado al 911 sobre un intento de robo a mano armada.

No es la primera vez que pasa Vecino que fue víctima de inseguridad en Lanús

En el lugar, los policías entrevistaron a un hombre de 60 años quien refirió que, momentos antes, fue interceptado por dos delincuentes armados con intenciones de robo. En esas circunstancias, los delincuentes bajaron del vehículo en el cual se trasladaban y uno de ellos amenazó a la víctima a punta de pistola para intentar sustraerle el vehículo, tras lo cual, resistió al asalto utilizando su arma calibre 40 milímetros y mantuvo un enfrentamiento armado.

Según las fuentes, uno de los delincuentes resultó herido, aunque ambos lograron fugarse a bordo de un auto marca Toyota Etios de color blanco sin poder concretar el robo. En tanto, la víctima recibió asistencia médica ya que poseía una herida por un rose de bala en la pierna derecha y en la zona de la espalda.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien dispuso las diligencias de rigor para dar con el paradero de los delincuentes que cometieron el ilícito.

El relato de la víctima

“No es la primera vez que me pasa. Fui herido en este mismo lugar en un intento de robo, me dispararon 42 tiros y me pegaron 7 y estuve internado mucho tiempo en un hospital”, contó esta mañana Carlos Reale.

“Los vi venir y cuando comenzaron a disparar, tuve que responder. Las intenciones de las personas no las sé, pero fue una entradera más, fue parte de la inseguridad”, dijo a los periodistas apostados en la puerta de su vivienda.

“La seguridad no es cuestión de marketing”

El concejal Julián Álvarez, del FDT, cuestionó a las autoridades locales y reclamó políticas para combatir la inseguridad. “Acompañamos al vecino de Remedios de Escalada, que sufrió un intento de entradera con arma de fuego en su domicilio. Esta situación a la vista de todo el país, lamentablemente, no es excepcional en nuestro distrito”, planteó.

“Necesitamos que realmente se trabaje en la prevención, con más patrullaje, cámaras de seguridad, estadísticas públicas y un control interinstitucional donde intervenga nuestra Universidad de Lanús, que tiene una carrera específica al respecto. Hace años venimos haciendo un estudio que demuestra que la gran mayoría de estos hechos violentos de inseguridad son realizados por ladrones que no son de nuestra jurisdicción (dato que surge al investigar el lugar del robo del auto que utilizan para el escruche)”, advirtió el presidente del PJ de Lanús.

En este marco, apuntó: “Con un control de patentes mediante cámaras en los ingresos de nuestra ciudad, disminuirían sensiblemente estos casos. La seguridad es un tema muy complejo que debe ser abordado seriamente. No es cuestión de marketing, ni de Sherifs”.