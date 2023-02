Claypole dio el batacazo y eliminó a Newell’s de la Copa Argentina

Claypole venció 1 a 0 a Newell’s en el estadio Único de San Nicolás y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del choque entre Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto del goleador Leonel Llodrá a los tres minutos del complemento, el Tambero se sumó a Excursionistas y dejó en el camino a un equipo de Primera División en una edición de Copa Argentina muy sorpresiva para los equipos de categorías mayores. Centro Español marcó el camino al eliminar a Tigre hace algunas semanas.

Enun partido que comenzó con varias equivocaciones en los pases en la mitad de la cancha, el equipo blanco supo encontró espacios para llegar al área de la Lepra, aúnque sin generar peligro.

En un ataque que agarró desprevenido a la defensa rosarina, Llodrá remató al arco un disparo que dio en el palo pero tomó el rebote y puso el 1 a 0 sorpresivo.

Newell’s hizo todo lo posible para empatarlo y tuvo el dominio total de las acciones pero Claypole supo agruparse para aguantar el resultado ante un ataque leproso que no pudo batir la valla defendida por Tiago Libares.

Lionel Llodra: el héroe de las coincidencias

El delantero del Tambo será la tapa de los suplementos deportivos por haber dejado al equipo dirigido por Gabriel Heinze afuera de la copa de las eliminaciones.

Sin embargo, este delantero de 29 años que está desde 2021 en el club del sur reune en su carrera dos curiosidades

Surgido de la cantera infinita de Argentinos Juniors debió emigrar cuando fue dejado libre en 2016 sin haber debutado en Primera. El DT que decidió que no debía seguir en La Paternal fue, precisamente, el exjugador del real Madrid, Gabriel Heinze.

Además de vestir la camiseta blanca de Claypole, Llodrá jugó con la tricolor de Brown de Adrogué y la azul de San Martín de Burzaco: Sí, estuvo en los tres equipos del municipio de Almirante Brown.

En el Tricolor fue parte del equipo que consiguió el ascenso a la Primera Nacional en 2015, y marcó un gol importante en la victoria ante Villa San Carlos. En San Martín jugó entre 2018 y 2019.

Newell’s – Claypole: Síntesis del partido

Copa Argentina

32avos de final

Newell’s (0): Williams Barlasina; Willer Ditta, Guillermo Ortíz, Facundo Mansilla; Marcos Portillo, Pablo Pérez, Guillermo Barzi, Ángelo Martino; Justo Giani, Djorkaeff, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Claypole (1): Tiago Libares; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Emanuel Díaz, Alejo Daivez; Javier Monzón, Facundo Garzino, Sergio Acosta, Luciano Cariaga; Leonel Llodrá y Matías Coselli. DT: Jesús Díaz.

Goles ST: 3m Leonel Llodrá (C);

Cambios ST: 10m Leonardo Juárez por Acosta (C); Jonathan Benítez por Coselli (C); 18m Jherson Mosquera por Ortíz (N); Jonathan Menéndez por Giani (N); Jorge Recalde por Reasco (N); Juan Sforza por Portillo (N); 24m Cristian Ferreira por Martino (N); 25m Celso Báez por Monzón (C); Damián Salvatierra por Cariaga (C); 29m Gastón Maidana por Llodrá (C).

Estadio: Único de San Nicolás.

Árbitro: Rodrigo Rivero.