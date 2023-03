Rodríguez Larreta de recorrida en Lomas de Zamora

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio , Horacio Rodríguez Larreta, sigue de recorrida por el conurbano bonaerense en clave electoral y esta tarde visitó Lomas de Zamora donde mantuvo reuniones con vecinos y referentes que apoyan su candidatura.

Acompañado por el funcionario del gobierno porteño, Mauro Wolff y el referente local de Unidos por Lomas en Juntos, Guillermo Viñuales, Larreta recorrió Lomas Oeste donde escuchó a vecinos que le expresaron algunas de sus preocupaciones que giran alrededor de la inseguridad, la educación y la falta de suministro eléctrico.

“No puede ser que el gobierno nacional no haya previsto esto”, afirmó el mandatario en referencia a los cortes de energía que desde hace días asolan el área metropolitana.

En ese sentido, agregó: “El país que tiene la cuenca de hidrocarburos más grande del mundo como Vaca Muerta, no puede ser que no tenga luz”.

Por su parte, Viñuales subrayó que los vecinos que se acercaron a hablar con Rodriguez Larreta “vinieron para plantearle que sus hijos no tienen clases porque no tienen agua, porque no tienen luz o porque no tienen gas”, subrayó.

Además, Viñuales críticó la poca presencia de Martín Insaurralde, intendente del partido de Lomas de Zamora en uso de licencia para ocupar la jefatura de Gabinete bonaerense, y sostuvo que “los vecinos necesitan primero que el intendente viva en Lomas, que viva los mismos problemas que ellos todos los días, y en segundo lugar que el municipio defina prioridades. La educación tiene que ser una prioridad, como lo es en la Ciudad de Buenos Aires”.

En tanto Wolff puso de relieve que “una buena medida para aplicar al conurbano es equipar a la policía” y explicó: “Caminamos con Guillermo y con Horacio por el centro de Lomas y nos decían que no tenían handies” sostuvo.