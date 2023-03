Intervención de Edesur: “Situaciones como las que vivieron los vecinos ya no son tolerables”

El designado interventor administrativo de Edesur, Jorge Ferraresi, dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió “fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio” de la empresa privada de energía eléctrica, al tiempo que advirtió que “situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia” de la compañía “ya no son tolerables”.

En un hilo de tuits publicados anoche tras su designación, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, quien asumirá la intervención administrativa de Edesur en las próximas horas, remarcó que “la decisión política del presidente @alferdez y la vicepresidenta, @CFKArgentina nos hacen abordar este tema de forma urgente, por su impacto directo en millones de personas”. “Trabajando unidos y sin pausa estoy convencido que vamos a transformar esta prestación esencial”, subrayó en uno de sus posteos.

También, Ferraresi remarcó que “la medida de intervención administrativa será por 180 días y reviste un carácter transitorio y excepcional”. “Asumiré este compromiso con mucha responsabilidad y trabajaré junto al ENRE para beneficio de las y los ciudadanos. Al mismo tiempo seguiré ejerciendo mis funciones como intendente de Avellaneda”, destacó el jefe comunal.

Además, el designado interventor administrativo advirtió que “situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de @OficialEdesur ya no son tolerables”, y afirmó que el ministro Massa le “pidió fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio”.

En tanto, el Gobierno nacional formalizó hoy la medida adelantada anoche a través de una resolución del ENRE publicada en el Boletín Oficial. “Dispóngase la intervención de control y fiscalización de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) por el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la notificación del presente acto”, ordena la resolución 307/2023..

Y añade: “El interventor designado fiscalizará y controlará todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de la citada concesionaria, a cuyos efectos contará con las facultades para asignar los recursos humanos necesarios a fin de que lo asistan en la función encomendada”.

