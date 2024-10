Ferraresi advirtió sobre la “incapacidad” de Milei para convivir en el disenso político

A las expresiones de repudio de Axel Kicillof e intendentes del Conurbano como Julián Álvarez (Lanús) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), se sumó el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Alertó sobre la “incapacidad para convivir en el disenso político” de Javier Milei.

“Una vez más, las palabras del presidente Milei están impregnadas de odio, violencia y desprecio por los valores democráticos. Sus declaraciones contra @CFKArgentina no son más que una reiteración de su incapacidad para convivir en el disenso político y merecen un repudio unánime“, reflexionó.

Milei dijo tener un “morbo” con “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”, al ser consultado por la interna del PJ, la cual -admitió- “no es su problema”.

— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) October 21, 2024

En este escenario de violencia, vale mencionar que está en marcha el juicio por el atentado contra Cristina. Los acusados son Fernando Sabag Montiel, quien intentó disparar una pistola Bersa calibre 32 a pocos centímetros el 1 de septiembre de 2022; Brenda Uliarte, quien lo acompañaba; y Nicolás Carrizo, señalado como un partícipe secundario en el atentado.

La respuesta de Cristina

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a responderle a Javier Milei y dijo que dice “idioteces” y le pidió que deje de amenazar y comience a gestionar. “Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”, reza el texto publicado por la candidata a presidir el PJ en la red social X.