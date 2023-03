Amplían las prestaciones de IOMA, que entregará medicamentos gratis

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la ampliación de prestaciones de IOMA, en el marco de un acto que encabezó junto a Nicolás Krelpak, ministro de Salud bonaerense; y Homero Giles, titular de IOMA.

Cobertura total de algunos medicamentos “esenciales” e incorporación voluntaria a la obra social, son dos anuncios que se sumaron a la ampliación de prestaciones.

“Estos últimos días, escuchaba a medios de comunicación y escuchaba a referentes de la oposición referirse a la situación del IOMA, resolví no contestar a estas provocaciones porque me parecieron de una bajeza, de una falta de sensibilidad e irresponsabilidad inmensa”, advirtió Kicillof al comenzar su discurso, aludiendo al “uso electoral” de IOMA. “El tema de la salud es delicado, importante y es una prioridad de gobierno. Yo les digo una cosa: no jodan con la salud de los y las bonaerenses. Es muy irresponsable tratar de generar falsas noticias, mentiras y dejar en situación de desamparo a familias enteras. Esperemos que no se repita y se tengan en cuenta los inmensos esfuerzos que estamos haciendo para levantar el desastre que nos dejaron”, apuntó.

En ese marco, planteó: “Recibimos un IOMA por primera vez en décadas con déficit económico, hay que ser muy mal administrador“, y mencionó que había prestadores que tenían 20 meses sin pagar. “A quienes trabajan con IOMA no solo les habían dejado meses y meses de deuda sino que además a los prestadores cayó un 35% el valor de la consulta en términos reales”, explicó. Hizo hincapié en la dificultad de “recuperar la confianza” de los prestadores individuales y las empresas.

“Todos los procesos se llevaban en papel. Tecnología, inversión y modernidad, cero. No había paredes en los edificios de IOMA porque estaban llenos de cajas y cajas. Había 75 mil trámites sin auditar”, mencionó, al tiempo que habló de “abandono, desgano, falta de empatía, desprecio por los trabajadores del sector público y los afiliados de IOMA“.

“Háganse cargo del rojo y del desastre que nos dejaron en IOMA y borren el tuit porque nos dejaron un cráter. Hablan, imparten y predican como si vinieran de la estratósfera y esta realidad es especialmente dolorosa porque autorizar un trámite llevaba seis meses”, reclamó al cruzar a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “IOMA ya no tiene déficit por buena administración, por hacerlo de manera consciente y responsable”, sentenció.

Anuncios de IOMA

Se actualizarán los honorarios médicos en función de la inflación, se actualizaron un 20% en marzo y se anuncia “una revalorización adicional del 25% y 40% para especialistas de categoría B y C”. “Es un aumento del 75 por ciento para el 70 por ciento”, apuntó. Y ejemplificó que un para un especialista de la categoría C será de 3.600 pesos la consulta.

“Por primera vez va a haber un programa de medicamentos esenciales que garantiza el derecho al acceso de tratamientos crónicos con una cobertura de 957 prestaciones del 100 por ciento”, anunció, y mencionó, entre otras, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.

El tercera anuncio es por la afiliación voluntaria. “Dicen que hay gente que se quiere ir pero uno de los motivos principales de consulta es la filiación voluntaria, que estaba cerrada desde 2015”, explicó, y anunció una política dirigida a personas de 18 a 35 años y jóvenes con IOMA se prevé cobertura para hijos e hijas. “Va a ser con una cuota de 11.600 pesos”, explicó. El trámite será digital.

Kreplak explicó que se trabaja en “dar una respuesta integral a un problema de la obra social”, y mencionó una lógica de acción de los gobiernos neoliberales: “Antes de ir con la política de intentar privatizar, las desfuncionalizan. Generan la sensación que la obra social no sirve para luego intentar la privatización”.

“Es muy importante que entendamos la función de IOMA, que es solidaria; es decir, los que tienen ingresos mas altos hacen un aporte mayor y las personas sanas y las más jóvenes aportan lo mismo que los más enfermos y los más adultos”, señaló el ministro de Salud. “El derecho a la salud es complicado, hoy faltan trabajadores de la salud en todos los países del mundo, pero lo que hacemos es priorizar a los trabajadores y las trabajadoras, al pueblo”, apuntó.

Mencionó los copagos y aseguró: “Nosotros no queremos que haya ningún pago extra”, destacando la modificación en el pago de las prestaciones en consultorios. “Tenemos cobertura de prótesis e insumos y con la digitalización se redujeron los tiempos en un 90 por ciento”, mencionó.

“Falta mucho porque es una obra social muy grande pero esto demuestra que vamos por el camino correcto”, aseguró Giles, quien precisó que la gestión encontró una obra social con “déficit económico, procesos sin digitalización y demora de hasta seis meses entre determinados trámites”, entre otras cuestiones.

Y apuntó: “Hoy con mucho trabajo, hemos logrado trabajar en esta línea y revertir la situación”. “Hoy no solamente tenemos un IOMA que ya no es mas deficitario sino que está prácticamente desendeudado”, aseguró el funcionario, quien mencionó entre otras cuestiones las “actualizaciones a prestadores según inflación” y “procesos profundo de digitalización de IOMA”.