Cómo será la recolección de residuos en Almirante Brown por Semana Santa

La Secretaría de Gestión Descentralizada de Almirante Brown informó como será la recolección de residuos durante Semana Santa, ya que el jueves es considerado día no laborable y el viernes feriado.

En este sentido, anunció que el jueves 6 de abril, día no laborable, la recolección domiciliaria funcionará normalmente. En tanto, el viernes 7, que es feriado, no habrá recolección, por lo que desde la Comuna solicitan no sacar basura a la calle ese día.

Cabe recordar que el sábado 8 de abril, la prestación de los servicios de higiene urbana será normal y funcionará hasta el mediodía como es habitual.

SEMANA SANTA: RECOMENDACIONES DEL SENASA PARA CONSUMIR PESCADO



El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomendó hoy diversas pautas sobre el consumo de pescado en el marco de la Semana Santa destinada a consumidores, transportistas y hasta comerciantes.

En ese contexto el organismo recomendó para los consumidores adquirir los productos de la pesca en los comercios, nunca en la vía pública, no comprar productos de elaboración casera o artesanal que no estén debidamente registrados y autorizados.

“En caso de pesca propia, verificar con la autoridad sanitaria local la seguridad de la captura en el área, conservarlos en hielo durante la pesca y el transporte”, agregó al indicar que “es preferible consumir los pescados bien cocidos especialmente en individuos más susceptibles (mujeres embarazadas, niños, ancianos e inmunosuprimidos)”.

En el caso de los transportistas el Senasa indicó que deberán mantener la cadena de frío y actualizar su registro para el transporte de productos alimenticios, transportarlos en condiciones adecuadas de embalaje y, en los casos que corresponda, con abundante hielo en escamas.

Mientras que para los comerciantes se recomendó “mantener las temperaturas de cámaras y freezers dentro de los niveles exigidos, que los pescados y mariscos en exposición y en estado fresco cuenten con abundante hielo en escamas y mantener permanentemente la higiene del local“.

También el organismo indicó que controla los principales puertos marítimos de los que provienen los productos que se consumen en el país y que se exportan a diferentes destinos alrededor del mundo. En ellos figuran los de Buenos Aires, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta Quilla y Ushuaia.