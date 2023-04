La Cámpora, gremios e intendentes marcharon por Cristina Kirchner a la Corte Suprema

A siete años de la primera citación a indagatoria a la vicepresidente, Cristina Kirchner, las calles porteñas en la zona de Tribunales son el escenario de una marcha convocada por el ala dura del Frente de Todos al Palacio de Justicia que desde el mediodía complicó el tránsito en el centro porteño a pesar de su regular convocatoria.

En tanto, en una movilización en la que la hegemonía pasa por los gremios y con escasa presencia de los intendentes del conurbano, el cierre estuvo a cargo del gobernador bonaerense Axel Kicillof que puso final al acto, una circunstancia esperanda por los damnificados por el corte del Metrobus de la Avenida 9 de Julio que buscan alternativas para regresar a sus hogares.

Con críticas a los medios de comunicación, Axel Kicillof aseguró: “Venimos a defender la democracia, la justicia social, al pueblo que se expresa sin limitaciones, sin prohibiciones y sin proscripciones. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio“.

Además, Kicillof realizó críticas a la Justicia, a la que llamó Partido Judicial, e hizo un repaso por la historia del peronismo: “La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo”. “Pareciera que cuando no tienen los votos, tienen los fallos y las sentencias, esto se tiene que terminar en la Argentina”, lanzó el gobernador bonaerense.

El mandatario bonaerense, también se refirió al ex presidente Mauricio Macri: “No es que se bajó por un acto de falta de egoísmo, el que lo bajó fue el pueblo que no lo votó por una reelección y que no lo pensaba votar de nuevo”.

La marcha y los protagonistas

Con la sorpresiva aparición del titular de Interior, Eduardo de Pedro, entre los intendentes que apuntaron a la Corte Suprema de Justicia, figuran los de Avellaneda, La Matanza y Ezeiza, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza y Alejandro Granados, quienes escucharon a los oradores y sus críticas al máximo tribunal que salen desde el escenario que da la espalda al Teatro Colón y mira a la Corte Suprema.

Entre los sindicalistas dieron el presente Abel Furlán, de la UOM; Vanesa Siley, diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales; Sergio Palazzo, de los bancarios; Roberto Baradel, del SUTEBA, entre otros.

También están los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez junto a la vicegobernador Verónica Magario.

Los discursos

“Reclamamos la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema, y debe cesar la proscripción”, indica el documento que leído por una locutora. Mientras que uno de los más duros fue el sacerdote Paco Olveira, quien afirmó: “Si no renuncian, tendremos que voltearlos”.

Desde el atril que conminaba Democracia o mafia judicial, el diputado nacional y titular de la CTA Autónoma Hugo Yasky críticós al gobierno: “No hay poder dominante que nos vaya hacer cambiar de opinión. Así como se garantizan los dólares para que la economía siga funcionando, tenemos que pedirle al gobierno que también garantice los pesos para que en todas las familias del país se llegue a fin de mes”.

Encuentro con los gremios antes de la marcha

En un encuentro previo en el Senado entre algunos sindicatos y la vicepresidente Cristina Kirchner, la titular de la cámara alta lanzó una frase que ganó los titulares: “Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden”, advirtió.

“Uno de los compañeros que estaba ahí tuvo una frase que fue muy graciosa. No se qué referencia hizo, como que ‘no te vamos a pedir que dejes de cuidar a los nietos’, y ahí ella, con su mezcla de agudeza y una sonrisa, dijo ‘ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden’, así que bueno, dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema“, contó el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.