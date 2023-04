Alberto Fernández inauguró una terminal de partidas en el aeropuerto de Ezeiza

"No importa quién empezó la obra, lo importante es terminarla", aseguró.

El presidente Alberto Fernández inauguró la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con la que se duplicará su capacidad operativa, con hasta 30 millones de pasajeras y pasajeros por año. “Lo importante es terminar las obras”, remarcó.

“Argentina necesita mucho de los empresarios argentinos porque son los que realmente invierten, dan trabajo y hacen crecer el país”, aseguró el Presidente, destacando la labor del empresario Eduardo Eurnekián. Expresó el “orgullo” por contar con la terminal aeroportuaria “más grande de América Latina”.

En ese marco, recordó: “Fue una obra que no empezamos nosotros y sufrió vicisitudes, ya que se paralizó por cuestiones económicas, pero a diferencia de otros nosotros no paramos las obras. Lo importante era terminarla”, y mencionó: “Así como me encontré con esta obra paralizada, también encontré con cerca de 10 mil casas”, momento en el que destacó la entrega de la casa 100 mil esta misma semana.

Insistió con la importancia de “terminar obras”, y mencionó que esta significó 230 millones de dólares inversión y 2.300 puestos de trabajo. Pidió terminar con la “discusión de que los empresarios están por un lado y el Estado por otro”.

“A veces escucho decir -por ejemplo- que un diputado no quiso votar una ley de operaciones de cardiopatías pediátricas, cuando le preguntamos por qué, la respuesta fue que eso debe hacerlo el sector privado. En la Argentina en la que vivimos, no todos pueden acceder a una operación de ese tipo. Eso lo debe hacer el Estado”, mencionó, y remarcó que también debe “impulsar” a empresas.

Destacó, asimismo, que “al turismo el Gobierno le da una importancia singular”. “Hoy estamos anunciando el nuevo PreViaje“, señaló y precisó que durante la temporada de verano viajaron 35 millones de los 46 millones de personas que viven en el país. “Acaba de pasar la Pascua y tuvimos récord histórico turístico en época de Pascua sin PreViaje. No queremos que esa industria sin humo que se llama turismo se desaliente o caiga”, apuntó.

“No nos dejemos llevar por los agoreros del desaliento. Nosotros, sigamos construyendo. No importa quién empezó la obra, lo importante es terminarla”, concluyó.

La nueva terminal permitirá “reasignar espacios actualmente dedicados a flujos de partida para los arribos, así como también facilitará la ampliación de los sectores de migraciones, retiro de equipajes y control de aduanas para una operación más eficiente”, se informó en un comunicado.

También se detalló que el nuevo edificio “consolida en etapas la operación de todas las líneas aéreas en una sola terminal y aumentará un 25% los mostradores de check-in” y se destacó que durante su construcción “se generaron más de 2 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

El edificio, que se desarrolla en tres niveles, posee un frente de 230 metros y tiene 50 mil metros cuadrados de superficie total. “Además, agiliza el nivel superior, donde se localizan las áreas de control de seguridad y migratorio, a través de un edificio integrador”, agregaron en el comunicado.

En tanto, cuenta con un subsuelo para áreas operativas de manejo de equipaje con “sistemas automatizados y de control de última generación” a la vez que se inaugura un nuevo estacionamiento multinivel de 700 posiciones con sistema de autoguiado y conectado a la nueva terminal.

De esta forma, también se inauguran nuevos servicios como la puesta en valor del estacionamiento y conexión integral de las terminales de partidas y arribos y los sistemas de señalización indicativa, de despacho automático de equipajes y creación de filas exclusivas rápidas para los controles.

A la vez que se abren los centro de información accesible y nuevo sistema que permite inspeccionar el equipaje de mano en forma ágil y los baños familiares que permiten el ingreso de una persona adulta, sin distinción de géneros, para acompañar a niñas o niños.