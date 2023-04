Dólar agro: ¿Cuántos ingresaron en la primera semana?

La primera semana de vigencia de la nueva edición del dólar agro, Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, cerró con una liquidación de divisas por US$ 815,3 millones por parte de los agroexportadores.

Tras tres jornadas consecutivas con ingreso de dólares al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en el marco del PIE III, también denominado dólar agro, por parte del sector exportador, el Banco Central pudo cerrar la semana con un saldo positivo de compras de US$ 297 millones.

Durante la jornada de ayer se liquidaron US$ 147.418.111, que -sumados a los casi US$ 574 millones del jueves, y los US$ 94 millones del miércoles- dejaron un total ingresado de US$ 815,36 millones.

Las expectativas, tanto de la exportación como del Gobierno nacional, es que hasta el 31 de mayo, momento en que cierra la ventana del PIE para el complejo sojero, ingresen US$ 5.000 millones.

En la semana, la autoridad monetaria concretó compras por US$ 2 millones el martes, otros US$ 2 millones el miércoles, US$ 332 millones ayer y US$ 60 millones hoy.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó que esta nueva versión del PIE responde a todas las “necesidades y demandas de los productores tanto de economías regionales como de otras producciones”.

En declaraciones radiales el funcionario consideró que “las economías regionales, como los cultivos y la actividad ganadera de todo el país generan empleo, el sostenimiento de la actividad económica en el interior, genera arraigo; queremos traducir esto en políticas públicas concretas”.

Más allá de los números de cierre respecto a las liquidaciones, el nivel de actividad en el mercado de granos continúa siendo modesto en términos de comercialización del poroto: El volumen promedio negociado durante la semana se ubicó en torno a las 100.000 toneladas.

Desde el sector exportador entienden que la próxima semana, una vez subsanados todas las complicaciones de implementación que se dieron en estos días, tomaría mayor fuerza la comercialización del grano.