Lanús equipará a su policía con armas de gas pimienta

Mientras la política porteña debate sobre si su policía puede equiparse con las pistolas no letales Taser que aplican una descarga eléctrica sobre su blanco, la policía local del municipio de Lanús comenzó su capacitación en el uso de una nueva arma que no electrocuta pero pica.

Se trata de la Byrna, una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros y que es fabricada por Bersa con las que la comuna busca equipar a sus fuerzas de Seguridad Ciudadana y la Patrulla de Reacción Rápida

“Nosotros estamos haciendo un convenio de comodato con una cantidad limitada de armas para los efectivos que vamos a formar inicialmente, más que nada en las divisiones operativas y luego usarlas en los grupos de prevención”, aseguró el intendente interino Diego Kravetz.

Kravetz, que además tienen a cargo la seguridad en Lanús agregó: “Después, en función de eso, iremos a licitación para ver cuantas compro. Hay que probarlas en calle. Las probé personalmente, son útiles para nosotros”.

Las armas en sus versiones pistola y rifle táctico serían solo para la policía municipal de Lanús, y el plan qde entrenamiento que se lleva a cabo en el centro de entrenamiento policial del distrito no alcanzará a la Policía Bonaerense, indicaron.

La pistola, vendida a 250 mil pesos en armerías, no requiere registro en la ANMAC, y su uso en fuerzas locales de Lanús es una decisión tomada por Kravetz que aprovechará estos treinta días al frente de la comuna a causa de la licencia que Néstor Grindetti debió pedir tras la crisis del club Independiente donde la renuncia de Fabián Doman a la presidencia lo obligó a asumir la titularidad de la entidad de Avellaneda.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura”, razonó Kravetz.

En ese sentido, coincidió con la postura de su par bonaerense, Sergio Berni: “Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, ejemplificó.

El debate por las armas no letales

Según la opinión de los expertos, las armas de municiones no letales forman parte del arsenal que disponen las fuerzas de seguridad para disuadir o reprimir a distintas clases de agresores.

En las grandes aglomaeraciones suelen usarse las escopetas con postas de goma para el control del espacio público, pero su uso no está al alcance de todo policía ni en cualquier momento, mientras que el uso del bastón o tomfa requiere mucho entrenamiento para transformarlo en una opción eficaz de defensa y ataque.

Por su parte, las pistolas de descarga eléctrica Taser están en el centro de una polémica en el seno mismo del oficialismo donde tiene muchos más detractores que gente dispuesta a argumentar a favor de su uso.

Las lanzadoras de gas pimienta

Esas armas emplean un sistema de aire comprimido para disparar proyectiles calibre 68 que usan la fuerza cinética para dejar fuera de combate a un agresor dentro de un radio de 18 metros.

Los cartuchos tienen la opción de portar compuestos químicos -gases lacrimógenos o irritantes- para dotar de diferentes alternativas a las fuerzas de seguridad antes de subir la escala de respuesta al disparo de armas de fuego.

Las autoridades municipales señalaron que en su distrito se cuenta con 75 patrulleros, 18 motos, cuatro camionetas y 250 efectivos que integran los equipos de Seguridad Ciudadana y la Patrulla de Respuesta Inmediata que “cumplen tareas de prevención y dan apoyo a la policía provincial”.

También se señaló que se desplegaron en Lanús 1000 cámaras de videovigilancia, 44 unidades de lectores de patentes y que 15.800 vecinos cuentan con sistemas de botones antipánico conectados directamente con el Centro de Monitoreo municipal.