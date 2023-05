Quién es la adolescente de Lanús que tocó el violín frente al Papa

Pilar Policano es una adolescente de 15 años, oriunda de Remedios de Escalada, partido de Lanús y tocó el violín frente al Papa Francisco en el marco de una audiencia privada en la Embajada Argentina en Hungría.

Actualmente vive en Austria junto a su familia. Durante la visita del Sumo Pontífice, Pilar pidió tocar una versión de La Cumparsita. “Fue un momento maravilloso“, destacó la joven.

“¡Qué honor tan grande haber tocado para el papa Francisco en su visita a Hungría! Muchísimas gracias a la embajada y a su embajador, Hernán Patiño Mayer, por la oportunidad, tanto apoyo y los hermosos días que pasamos en Budapest”, escribió Policano en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotos de ese inolvidable día.

“Cuando terminé, el Papa me dijo que tenía un gran futuro. Me contó que conoció a Martha Argerich, la reconocida pianista, y que lo emocionó mucho mi interpretación”, contó en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Y continuó: “No voy a olvidarlo nunca en mi vida: el Papa pasó en su auto con los vidrios bajos y cuando me vio me sonrió, sacó las dos manos en señal de admiración y me dijo ‘bravo, bravo'”.

A pesar de la magnitud de su presentación, aseguró que no sintió presión en ningún momento: «”Trabajé y me preparé mucho para tocar en la embajada, de la misma manera que trabajo siempre para cualquier presentación. No estaba nerviosa, pero sí muy concentrada y comprometida”.