Talleres dejó pasar una chance de acercarse a la punta

Talleres de Remedios de escalada no pudo achicar la brecha que lo separa del puntero, Comunicaciones, al empatar 1-1 en el Pablo Comelli, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de Primera B, un resultado que no le sirve al local que a tres fechas del final se mantiene a seis puntos pero que motivó el jestejo de los los otros persiguidores del líder, entre ellos, Los Andes.

Ambos equipos dedicaron demasiado esfuerzo y concentración en estudiarse mutuamente lo que los volvió a ellos conservadores y al partido, previsible, con los de Agronomía controlando las posiciones pero sin lastimar.

Poco a poco y tras los goles, los dirigidos por la dupla Rolón – Marrone vieron que un punto alcanzaba y cerraron sus filas, mientras que los de Aldirico se diluían cada vez que se arrimaban al área.

Quedan nueve puntos y varios con chances y ganas: Comunicaciones, San Miguel, Los Andes, Sportivo Dock Sud. Y, ¿por qué no? los Tallarines de Escalada

Síntesis del partido: Talleres de Escalada – Comunicaciones

Fecha 14 – Primera B

Talleres (1): Damián Tello; Fernando Duré, Nicolás Monserrat, Nicolás Malvacio y Patricio Romero; Luciano Arcuri, Norberto Palmieri, Fernando Enrique y Alejandro Benítez; Wilson Chimeli y Lautaro Villegas. DT: Martín Rolón-Mauro Marrone.

Comunicaciones (1): Gonzalo Yordán; Federico Pérez, Ariel Coronel, Martín López y Ramiro Ríos; Tomás Asprea, Mauro Miraglia, Diego Molina Fariña y Mauro Bazán; Ángel Luna y Alexis Vázquez. DT: Cristian Aldirico.

Goles

PT: 44m. Mauro Bazán (C).

ST: 15m. Ariel Coronel (C), en contra.

Cambios

ST: 11m. Marcelo Vaca por Vázquez (C), 18m. Ivo Costantino por Bazán (C), 23m. Franco Zicareli por Palmieri (T) y Ángel Gómez por Arcuri (T), 40m. Diogo Guzmán por Enrique (T), 42m. Nicolás Ruiz por Molina Fariña (C), Cipriano Treppo por López (C), Edilson Giménez por Asprea (C) y Eduardo García por Benítez (T).

Amonestados: Palmieri, Chimeli y Malvacio (T); Costantino y López (C).

Árbitro: Sebastián Bresba.

Estadio: Pablo Comelli.