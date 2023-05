La fiscalía pidió una condena de dos años y tres meses para Sebastián Villa

Un fiscal de Lomas de Zamora solicitó que se condene a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional al futbolista Sebastián Villa por ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

En su alegato ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, el fiscal de juicio Sergio Anauati afirmó que “están acreditados los hechos” que se imputan al futbolista, encuadrados en los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género de un hombre hacia una mujer con amenazas coactivas”.

“El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí”, dijo el delantero en una audiencia anterior, y calificó como “muy celosa” a la joven. Incluso, dijo que quien sufría violencia era él. “Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa”, manifestó.

Tras finalizar los alegatos de la fiscalía, la jueza Dávalos dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 22 a las 9 de la mañana, cuando será el turno de la defensa de Villa, a cargo de Martín Apolo. Luego, se confirmó que el martes 30 se llevarán a cabo las réplicas de ambas partes y las últimas palabras del imputado, previo a que se defina la fecha del veredicto.

Villa es juzgado por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”.

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020, en la casa que compartían Villa y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, donde residía antes de mudarse al country “Venado II”, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio de violencia de género en junio del 2021 por el que el delantero fue denunciado por otra mujer que lo acusó de abuso sexual.

En el marco de esa primera denuncia, Cortés difundió imágenes a través de las redes sociales, tras lo cual se abrió una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country “Venado II”, también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de “abuso sexual“.