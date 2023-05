Un triste Los Andes dijo adios al Apertura

Un desmoralizante Los Andes viajó a Merlo Norte obligado a ganar para esperar el milagro de que San Miguel no sumara para llegar a la última fecha con posibilidades de pelear el Apertura con el Trueno libre.

Todo salió mal. Los Andes cayó 1-0 ante Argentino y los Los Polvorines le ganaron a Villa San Carlos, con lo cual ahora es Comunicaciones el único que puede quedarse con la punta si logra encadenar victorias ante UAI Urquiza y Cañuelas.

Lo imperdonable es que Los Andes hasta la fecha 8 era líder con 17 puntos y le sacaba tres de ventaja a San Miguel.

Tras quedar libre en la fecha 9, los dirigidos por Szezurak iniciaron un calvario en el que apenas rasparon seis puntos de 21 en disputa. Para peor, doblegaron a San Miguel quedó como líder para, luego empatar los dos partidos siguiente y caer hoy.

Del partido ante Argentino no hay mucho para decir a los de Lomas no les salió nada, el entrenador ensayó algunas variantes que no mejoraron y la ambición por ganar la dejaron en algún lugar de Santa Fe y Portela.



Así, el local dominó a un Los Andes que si bien salió con tres delanteros casi no entraron en juego y le facilitaron todo al local que con poco se llevó los tres puntos mientras que las esperanzas de los seguidores Milrayitas, otra vez, fueron defraudadas por gente que no estuvo a la altura.

Hasta el gol del local llegó de forma vergonzante: una pelota boyando, un remate de compromiso de Federico Ibáñez y una pelota que entra al arco mientras todos miran. Como si le pasara a otro.