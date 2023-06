Avellaneda: un motociclista murió tras ser atropellado por un auto que escapó

Un motociclista de 27 años murió tras ser embestido por un automóvil mientras circulaba por las calles internas de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, en un hecho que fue registrado por una cámara de seguridad cuyas imágenes muestran cómo el conductor del auto se fugó tras chocar a la víctima, aunque, poco después, fue detenido y ahora enfrenta una causa por homicidio culposo.

El fatal incidente ocurrió este martes sobre la avenida Juan Díaz de Solís al 1800, a la altura del cruce con Ingeniero Luis Huergo cuando el una moto Honda Titan 150cc, fue colisionada por un Volkswagen Voyage de color blanco que, según muestra la filmación, se cruzó de carril mientras la moto circulaba en igual sentido.

Además, muestra que tras chocar, el VW se alejó rápidamente del lugar al que, tras la alerta, al 911, arribaron unos minutos más tarde, policías de la comisaría Tercera de Avellaneda, quienes constataron que la víctima no tenía signos vitales y pidieron asistencia al SAME que llegó momentos médica. Poco después, arribó la ambulancia del SAME y el personal de salud certificó el fallecimiento del joven.

La detención del conductor

En tanto, agentes del Grupo Táctico Operativo realizaron un relevamiento de cámaras del Centro de Monitoreo de Avellaneda para reconstruir lo sucedido y lograron identificar la patente del auto que fue localizado a las pocas horas en la cercanías del hecho lo que permitió la detención del conductor.

El detenido es un hombre de 40 años, vecino de Villa Domínico ,quien explicó que se abía fugado por temor a ser asaltado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Avellaneda – Lanús, dirigida por el fiscal Elbio Laborde quien dispuso que el automovilista sea liberado tras ser notificado de la causa en su contra por el delito de homicidio culposo contemplado en el Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial -en su caso, por cinco a diez años- el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”.

Además, allí se explica que la pena se incrementará de tres a seis años, “si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima”, siempre y cuando, sucedan determinadas circunstancias, como “conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente o con culpa temeraria, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular”, entre otras.