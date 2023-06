Con mística Talleres de Remedios de Escalada se trajo un triunfo

Talleres de Remedios de Escalada venció como visitante sobre la hora a Colegiales por 1 a 0 y alcanzó lo más alto del torneo Clausura de la Primera B de fútbol, tras completarse esta tarde con tres partidos la tercera fecha.

El cotejo se llevó a cabo en el estadio Libertarios Unidos, en la ciudad bonaerense de Munro, y el tanto de Talleres lo anotó Lautaro Villegas, a los 48 minutos del segundo tiempo.

Con el agónico triunfo, el Albirrojo llegó a las 9 unidades y es líder, 2 por encima del escolta Fénix; mientras que Colegiales se quedó con 2 puntos y marcha en la duodécima ubicación.

Los tres puntos viajaron en tren para Remedios de Escalada. Talleres, con nueve sobre nueve, está solo en la punta que, la próxima semana, deberá defender en el Pablo Comelli donde recibirá a Villa San Carlos.

Síntesis de Colegiales – Talleres

Primera B – Fecha 3

Colegiales (0): Juan Pablo Noce; Matias Machado, Juan Celaya, Ian Rasso y Luis Monge; Juan Yangali, Hernán Lamberti, Elías Borrego y Juan Morinigo; Federico Martínez y Alejandro Aranda. DT: Leonardo Lemos.

Talleres (1): Damián Tello; Ángel Gómez, Fernando Duré, Nicolás Monserrat y Patricio Romero; Norberto Palmieri, Alejandro Benítez, Fernando Enrique y Agustín Campana; Ciro Campuzano y Lautaro Villegas. DT: Martín Rolón-Mauro Marrone.

Gol ST: 48m. Lautaro Villegas (T).

Cambios ST: inicio Enzo Ortiz por Celaya (C), 15m. Luciano Arcuri por Campuzano (T), 24m. Facundo Quintana por Borrego (C), 26m. Rodrigo Cao por Campana (T), 28m. Julián Viollaz por Aranda (C) y Franco Zicarelli por Gómez (T), 43m. Tiago Luna por Yangali y Lucas Lezcano por Álvarez Morinigo. Amonestados: Machado (C); Campana Cao y Duré (T).

Expulsado ST: 40m. M. Rolón (DT-T).

Árbitro: Sebastián Bresba.

Estadio: Libertarios Unidos.