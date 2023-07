Grindetti: “Los bonaerenses ya no se dejan engañar por el plan ‘platita’ de Kicillof”

El intendente de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) con Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, sostuvo que “los bonaerenses ya no se dejan engañar por el plan ‘platita’ de Kicillof”.

Durante su recorrida por Trenque Lauquen y Carlos Casares Grindetti criticó la política de entrega de bicicletas, viajes y beneficios sociales que el gobernador Kicillof llevó adelante en las ultimas semanas: “La gente no quiere que le regalen cosas, quiere que el gobierno genere las condiciones necesarias para que haya laburo genuino y que la plata tenga valor”.

El jefe comunal estuvo acompañado de su compañero de formula, Miguel Fernández, con quien presentaron candidatos locales, mantuvieron encuentros con productores agropecuarios, dialogaron con comerciantes sobre la situación económica y atendieron a los medios de comunicación presentes.

“Los bonaerenses ya no se dejan engañar por el plan ‘platita’ de Kicillof en la provincia, no se trata de regalar bicicletas o viajes a días de las elecciones, ya nos dimos cuenta de esas maniobras, son propias de la vieja política, la gente quiere que el gobierno genere las condiciones necesarias para que haya laburo genuino y que la plata tenga valor y no se la coma la inflación”, expresó.

Consultado sobre las criticas de un diputado de la Coalición Cívica a Bullrich, Grindetti se mostró en desacuerdo y fue categórico: “Uno espera que ese tipo de chicanas vengan del kirchnerismo no desde adentro de nuestro propio espacio, hay que tener limites en las criticas que se hacen y además entender que no vale todo, mucho menos mentir y meterle miedo a la sociedad, que cada uno exprese sus ideas y deferencias con firmeza pero hay una línea que no debemos cruzar”.

Y agregó: “Yo respeto a Lilita y a todos sus dirigentes pero no estoy para nada de acuerdo con estas expresiones y creo que le hacen mal a Juntos por el Cambio, esperamos un repudio masivo”.