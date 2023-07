Esteban Echeverría: balearon a un joven de 17 años

El barrio Santa Isabel de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, fue el escenario de un nuevo hecho de inseguridad cuando dos motochorros intentaron robar a un adolescente de 17 años y, al no poder lograr su objetivo, le dispararon dos veces por la espalda.

El joven debió ser trasladado al hospital municipal Sofía T. de Santamarina donde está internado y fuera de peligro.

Los sucesos se dieron este viernes a las 18.30 cuando el joven que caminaba por el barrio fue sorprendido por una moto amarilla en la que se trasladaban los dos asaltantes quienes le dispararon por la espalda en Amado Nervo entre Neuquén y Fraga.

“Los vecinos estamos hartos de los robos, sobre todo en la misma calle Amado Nervo. Esto es moneda corriente en el barrio la gente llama a la policía y no aparecen. La gente se cansa de llamar a los patrulleros y que no vengan . Y si vienen te dicen que no pueden hacer nada”, se indignó una vecina ante un canal local.

Además, otros vecinos del barrio denunciaron que las cámaras de seguridad que colocó el municipio echeverriano no funcionan.