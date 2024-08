Violento robo en un almacén de Monte Grande: “Me gatillaron tres veces”

Carlos es un comerciante de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, que corrió con una cuchilla a los delincuentes que ingresaron a robar. Antes, le habían gatillado varias veces pero la bala no salió.

El dramático episodio se viralizó en las últimas horas. Dos delincuentes ingresaron y le exigieron el dinero del local. Tanto él como las empleadas obedecieron las órdenes, pero los asaltantes no se conformaron y pidieron más. Fue allí el momento de máxima desesperación.

“Me gatillaron tres veces”, contó a C5N este mediodía. Y esa desesperación provocó la reacción. “Gatillaron, no salió la bala… me golpearon a mí, golpearon a las chicas”, contó con antesala de la respuesta con una cuchilla. “Pidieron la plata, se la dimos. Pidieron la llave del auto, me gatilla, me golpea dos veces y ahí me animé”, dijo.

Él con una cuchilla y una de las empleadas con una escoba, los pusieron en fuga. Carlos terminó con una herida en la cabeza, por la cual le tuvieron que dar siete puntos.

Contó que ya tuvo episodios de inseguridad pero es la primera vez que delincuentes ingresan a mano armada, y remarcó que “el miedo queda”