Familiares de Nicolás Almirón piden justicia tras su asesinato en Esteban Echeverría

Familiares y amigos de Nicolás Almirón, un joven de 20 años asesinado hace una semana en el partido de Esteban Echeverría, exigieron justicia y reclamaron la detención de todos los involucrados en el ataque. Nicolás, que era estudiante de Farmacia en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en una distribuidora de Coto, fue víctima de un brutal asalto mientras conducía su moto en la madrugada del 15 de agosto.

El hecho ocurrió en la intersección de Camino de Cintura y Maipú, cerca del Centro de Monitoreo municipal. Allí, Nicolás fue interceptado por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos ciclomotores. Los asaltantes le robaron su moto, una Honda Twister de 250 cilindradas que había adquirido recientemente, y sus pertenencias. A pesar de no haber ofrecido resistencia, el joven fue asesinado a balazos.

Irma Clavijo, la mamá de Nicolás, contó que cada vez que el joven llegaba a su lugar de trabajo le enviaba un mensaje para que se quede tranquila. Pero ese día fue distinto: “5.30 me mandaba mensajes de que había llegado, pero eran 5:55 y no me había avisado. Pensé que era porque estaba justo con la hora”. Recién pasadas las 8 de la mañana se activaron las alarmas en su entorno, y comenzaron a rastrearlo en hospitales y comisarías, hasta que en una le dieron la peor noticia.

Sólo un detenido

Hasta el momento, solo uno de los cuatro autores del homicidio fue detenido. Se trata de un joven de 18 años, y durante el allanamiento en su domicilio, la policía recuperó la moto de Nicolás. Sin embargo, tres de los atacantes continúan prófugos, lo que generó preocupación y descontento entre los allegados de la víctima.

El entorno de Nicolás expresó su indignación y pidió a las autoridades que se aceleren las investigaciones para capturar a los responsables que siguen en libertad. Micaela, la novia de Nicolás, solicitó la colaboración de posibles testigos que puedan aportar información sobre lo sucedido, con el fin de lograr la detención de todos los involucrados en el crimen.

Nicolás vivía en González Catán y se encontraba en Esteban Echeverría cuando ocurrió el ataque, presuntamente después de haber sido seguido por los delincuentes desde Laferrere, lugar donde se presume que comenzó la persecución. La familia y los amigos del joven insisten en que se haga justicia y que no se permita que el caso quede impune.