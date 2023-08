Lali, Trueno y Ca7riel contra Javier Milei

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuyo escrutinio definitivo comienza hoy en algunos distritos y mañana en otros, dejaron como gran ganador a Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, y varios artistas salieron a expresar su pesar por el resultado y llamaron a defender los derechos. Trueno, Ca7riel y Lali fueron algunos de ellos.

“Que peligroso. Que triste”, escribió en su cuenta de Twitter Lali, lo que provocó una serie de reproches y ataques e incluso, la respuesta del propio Milei, quien dijo que no la conocía porque escucha los Rolling Stones.

“No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, replicó la artista frente al ataque. “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, agregó.

Para cerrar el mensaje, advirtió: “Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Trueno fue otro de los que salió a expresar su malestar por la victoria de Milei en las PASO, cuyo escrutinio definitivo comienza a las 18 en algunos distritos y mañana a las 8 en otros. “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, dijo a través de las redes sociales.

Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

Catriel, por otro lado, publicó un video en sus historias de Instagram, en el cual advierte que él pudo estudiar porque la escuela es pública, ya que no tenía “las herramientas, la plata” para pagarla, pero también se refirió a la salud pública. “Si los hospitales, la sanidad hubiese sido privada, hoy yo estaría muerto porque en más de una ocasión, me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”, aclaró.

“Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas. Cuando hay una necesidad, hay un derecho“, aseguró el artista, rememorando la frase de Eva Perón.