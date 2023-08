Kicillof inauguró un nuevo edificio educativo en Avellaneda

"Estamos discutiendo si tiene que haber o no Estado", le dijo el gobernador a los estudiantes que participaron de la ceremonia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 en Avellaneda. Llamó a conocer la historia para poder elegir.

El nuevo edificio cuenta con talleres distribuidos en tres plantas, maquinaria, mobiliario y acondicionamiento térmico centralizado junto a un programa de energías alternativas, todo lo necesario para el desarrollo de 13 talleres de diferentes especializaciones.

“Antes de asumir también vine varias veces a Avellaneda, pero era otro gobierno y otra época. Para reflexionar, pensar, comprender y decidir qué queremos, tenemos que hacer un poquito de historia”, reflexionó el gobernador bonaerense, secundado por Alberto Sileoni y Jorge Ferraresi.

En ese marco, mencionó: “Hace poco tuvimos un gobierno neoliberal, de derecha, que cortó completamente la inversión en educación porque decían que había que ajustar los gastos del Estado, bajaron el presupuesto y no hacían nuevos edificios y nuevas escuelas. No sólo hicieron menos escuelas sino que las cerraban”.

“Parece que las escuelas técnicas no dan ganancia. A los empresarios no se les ocurre nunca poner una escuela técnica. Ese modelo donde todo lo hace el mercado, es un modelo de 20 escuelas técnicas en toda la provincia”, sostuvo, tras remarcar que hay casi 300 de gestión pública.

“Planteo esto porque estamos discutiendo si tiene que haber o no Estado. Si nos sacan al Estado, no va a haber escuelas técnicas, escuelas primarias, jardines de infantes, salud… Es recontra cara. ¿Qué hacemos con los que no tienen los recursos para pagarlo?”, señaló a renglón seguido.

Apuntó contra el discurso de Javier Milei, sobre “dinamitar todo”. “Ojo porque dinamitar todo también es dinamitar esta escuela”, alertó el mandatario. “¿Por qué el Estado financia la existencia de escuelas técnicas? Porque esto no es un negocio privado… es una forma que como sociedad tratamos de mejores y progresar”, sostuvo.