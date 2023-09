Massa y Kicillof inauguraron obras en San Vicente

El candidato presidencial pidió "no volver para atrás" pese al "sabor amargo" que puede haber por el "fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta".

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, encabezó este mediodía un acto en el partido de San Vicente, junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Nicolás Mantegazza, para inaugurar un paso bajo nivel.

También participaron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; su par de Transporte, Diego Giuliano; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinuci, la presidenta del Concejo Deliberante de San Vicente, Anahí Vázquez; entro otros dirigentes.

Massa destacó que San Vicente se encuentra en el camino del “desarrollo y la inclusión”. “Venimos a inaugurar esta obras, que es el primer bajo nivel de San Vicente, no solo es uno de los 26 que se están construyendo en el Gran Buenos Aires sino que además es la contracara de lo que pasó en los cuatro años anteriores: se construyeron sólo seis y todos en la Ciudad de Buenos Aires”, reflexionó. “Esa es la mirada que tienen aquellos que creen que la vida, la política y las decisiones e inversiones empiezan y terminan en la General Paz”, criticó.

¡Nuevo paso bajo nivel "Diego Armando Maradona" para la #LíneaRoca en #SanVicente! 🎉🙌



Ubicado en la calle Bolivia, gracias a esta obra de @trenesarginf, los vecinos y las vecinas podrán circular con mayor seguridad y fluidez. 🚊🏗️ pic.twitter.com/6W7QkbV0sO — Trenes Argentinos (@TrenesArg) September 2, 2023

Remarcó que el paso bajo nivel representa “trabajo, para los compañeros de la UOCRA”; “tiempo” para los vecinos y vecinas de San Vicente; “seguridad para los pasajeros del ferrocarril y los trabajadores ferroviarios”.

“Si hay cambio de gobierno, el boleto de tren va a pasar a valer 1.100 pesos y el boleto mínimo de colectivo, 700 pesos. Una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes o los graciosos en los canales de televisión y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. No sólo piensan privatizar los ferrocarriles sino que también piensan en eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la SUBE en el boleto de tren y del colectivo”, advirtió.

Y precisó: “Eso es lo que está planteando la oposición, sin distinción. porque unos plantean dolarización sin más, poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, y otros plantean dolarización cobarde, que es hacer convivir un ratito las dos monedas porque no se animan a plantearlo directamente”.

En ese marco, contrapuso: “La mejor forma de hacer crecer a nuestra Patria es a partir de tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. no queremos seguir siendo mendigos del mundo, no queremos pedir, queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra Patria”.

“Ellos plantean menos ferrocarril, nosotros más; plantean cerrar la obra pública, nosotros más viaductos que unan a nuestra gente; ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra Patria en un lugar sin destino de desarrollo, nosotros planteamos vender el trabajo argentino al mundo para hacer nuestra economía fuerte, invertir en obra pública, generar empleo y desarrollo”, remarcó el ministro.

En ese marco, admitió: “A lo mejor, la crisis y el fracaso de algunas políticas, o la falta de respuesta en otras, generan la sensación del sabor amargo pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo”. “Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslos; si hay políticas que no andan, cambiémoslas”, sentenció.

“En todos los lugares que visitamos, ya sean del conurbano o del interior de la provincia de Buenos Aires, nos piden sostener la inversión pública para que haya más frecuencia”, expresó Kicillof y agregó: “Hay que tenerlo más presente que nunca porque, ahora que el sistema ferroviario está renaciendo, aparecen de nuevo los proyectos de la derecha que promovieron la desinversión que lo llevó a la decadencia”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “hay que tomar conciencia del impacto que generarían estas propuestas de ajuste en la vida cotidiana de los y las bonaerenses: si el Estado se retirara por completo, cada boleto de tren costaría alrededor de $1.100”. “Esas políticas no tienen nada de original ni de novedoso: nos dejarían sin trenes, sin pasos bajo nivel y con un país para muy pocos”, añadió.

Por último, Kicillof subrayó que “el ministro Massa está dando una pelea muy grande contra las imposiciones que traen los acreedores de la deuda irresponsable que se tomó durante el gobierno anterior”. “Con las medidas que ha impulsado, muestra el camino de lo que se llevará adelante en la próxima etapa: un trabajo incansable para defender el empleo, la producción y los intereses de las y los trabajadores”, concluyó.

Mantegazza, en tanto, destacó el trabajo de Massa, a quien definió como “un compañero y amigo que se ha puesto al frente de un momento muy difícil de la Argentina, ha tomado el timón” y agradeció la presencia de los funcionarios en Alejandro Korn. “Vamos a defender con trabajo a este gobierno nacional y provincial, porque si logramos que San Vicente tenga un cambio y una transformación es porque somos parte de un proyecto de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Ya no miramos más desde afuera”, aseguró.