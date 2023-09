Frank Kudelka dejó de ser el DT de Lanús

Frank Kudelka dejó su cargo de entrenador en Lanús después de los malos resultados obtenidos en el inicio de la Copa de la Liga Profesional y la eliminación de la Copa Argentina frente a Colón en los 16avos de final.

Fuentes del club aseguraron que la relación con el plantel ya estaba desgastada y que Kudelka no quería seguir más en Lanús donde obtuvo el 43 por ciento de los puntos disputados producto de 17 victorias, 13 empates y 19 derrotas en 49 partidos jugados.

Entre las críticas que recibió el ex DT de Huracán estaba la acusación de una forma soberbia de comportamiento y por no ser autocritico respecto al desempeño de sus equipos donde sostuvo a jugadores que -consideran- no están para ser titular.

El club anunció la desvinculación de Kudelka a través de sus redes sociales con un cordial pero escueto comunicado donde puso de relieve que “la determinación se da de común acuerdo entre las dos partes” y adelantó que la “Comisión Directiva ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo DT, para que pueda comandar al equipo en lo que resta de la temporada.”

Además, en otro mensaje, la directiva granate adelantó que la composición “del cuerpo técnico interino” a partir de mañana estará encabezada por el ex DT de Los Andes Sebatián Salomón, acompañado por Leandro Escudero como ayudante de campo; Fernando Sayas y Leandro Pose como preparadores físicos; Marcos Fasanella como entrenador de arqueros; y Sebastián Mardone en el análisis de videos.

Frank Kudelka, una renuncia anunciada

Tras la renuncia de Jorge Almirón en 2022, Kudelka se hizo cargo del equipo a finales de julio y afrontó el torneo de la Liga Profesional, en donde disputó 17 partidos de los cuáles ganó cuatro, empató tres y perdió 10. Ya en 2023 dirigió en 27 encuentros, todos los del torneo, y ganó 12 duelos, igualó nueve y perdió solo seis, algo que le valió pelear el título.

Ya en el inicio de este nuevo campeonato, la Copa de la Liga Profesional, perdió los dos primeros partidos ante San Lorenzo como local -1 a 0- y ante Newell’s en Rosario -1 a 0-, y apenas consiguió un empate con Godoy Cruz el último fin de semana por 2 a 2.

En la Copa Argentina había iniciado bien con el triunfo por 3 a 1 frente a Sol de Mayo, equipo de Federal A, en los 32avos de final, pero en los 16avos cayó por 2 a 0 ante Colón y fue uno de los detonantes de su salida.

Durante los últimos meses, el DT estaba siendo muy resistido por los hinchas en la cancha y en las redes sociales, además de que aseguran que el plantel ya la habría soltado la mano y la relación estaba muy desgastada.