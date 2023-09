Crean una unidad de drones en la Provincia para combatir el delito

Un equipo de aeronaves no tripuladas serán empleados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de naves con 10 horas de autonomía de vuelo, iluminador láser y cámaras de alta definición, zoom de 30 aumentos y cámaras térmicas para visión nocturna que permitirán mejor patrullaje real y aumentar la capacidad de reacción en esas zonas. La presentación tuvo lugar en el Aeroclub de la localidad de Verónica, en el partido de Punta Indio.

La Provincia invirtió 7 millones de dólares para la adquisición de los drones, que serán comandados desde trailers del sistema 911 y se desplegarán por todo el territorio bonaerense. Se trata de un medio de vigilancia y prevención del delito de última tecnología a nivel mundial, que permitirá mejorar sensiblemente el alcance de cobertura en zonas rurales, optimizando además la utilización de los recursos y equipos del Ministerio de Seguridad.

Durante la jornada se realizaron demostraciones de todos los componentes del sistema y se llevó a cabo un vuelo práctico con una aeronave JOUAV CW100 que transmitió en tiempo real las imágenes captadas por su cámara diurna y nocturna, dando cuenta de su capacidad para el seguimiento de objetivos.

La presentación de hoy por la tarde fue encabezada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en el cual afirmaron que “con la incorporación de la nueva tecnología para la Policía bonaerense se reducirán los delitos rurales”. Según informaron, con sólo 10 drones se podrá cubrir todo el territorio bonaerense.

Kicillof destacó las particularidades que tiene el interior del territorio bonaerense, con grandes extensiones de campo que dificultaban el patrullaje.”Para dar respuesta a los problemas de inseguridad había que desarrollar nuevas tecnologías y formar cuerpos (policiales) para ámbitos rurales. Los patrulleros eran un desastre, no había patrullero en el interior que no tuviera más de un millón de kilometraje y cuando llegaba al lugar del delito, ya era tarde”, detalló. Además agregó que “hacia falta pensar algo que no se desplazar por tierra”.

Explicó que se creó un cuerpo de Policía Rural y una Escuela de Formación de la Policía Rural y se reequipó la fuerza con vehículos 4×4 cero kilómetro.

Contó que se evaluó la posibilidad de incorporar helicópteros “pero desde lo pecuniario y operativo era inconveniente”, hasta que en un viaje a China tomó contacto con una empresa de drones.

“Pensamos en helicópteros pero no podían llevar un sistema de vigilancia los 365 días del año y toda la noche. Además los helicópteros cada 100 horas hay que desarmarlos y volverlos a armar por una reglamentación aérea. Y ni con una flota de cien (helicópteros) podíamos garantizar videovigilancia de toda la Provincia”, destacó Berni.

Remarcó que con 10 drones “cubrimos la totalidad de la superficie de la provincia de Buenos Aires. En una hora tiene el control de entre 30 y 40 mil hectáreas, ni siquiera con un helicóptero tradicional se puede realizar eso”.

“Ahora desde octubre tendremos 10 aeronaves no tripuladas que van a estar mirando y custodiarán nuestros intereses patrimoniales, porque en el campo se guardan miles de millones de pesos custodiados por 5 alambres. Ahora habrá 10 ojos mirando y custodiando junto a ustedes ese patrimonio que es producto de su esfuerzo y sacrificio y es el gran aporte del campo al PBI de la provincia”, concluyó