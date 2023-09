Robaron un colegio de Esteban Echeverría cinco veces en un mes

El Colegio Nuestra Señora de la Paz, ubicado en la localidad de Luis Guillón del partido de Esteban Echeverría, se convirtió en el blanco favorito de los delincuentes. “Robaron cinco veces en un mes y 10 veces desde mayo hasta ahora”, afirmó la madre de un estudiante.

El colegio es una institución de educación privada con orientación católica, que cuenta con los tres niveles de enseñanza. Los elementos robados serían computadoras de escritorio, sillas, lavamanos, puertas de los baños, entre otras. “Solo dejaron los inodoros, también se llevaron cables, y rompieron todos los baños“, lamentó una madre de estudiante del colegio.

La madre también recordó un lamentable episodio ocurrido el pasado martes, mientras la comunidad educativa, junto a padres y alumnos, participaban de una actividad en homenaje por el Día del Maestro. “En el acto del Día del Maestro, a una mamá le robaron las rueda del auto mientras que estábamos todos ahí en el colegio“, alertó.

A través de un comunicado, las autoridades del colegio se expresaron a principios de septiembre, cuando se registró uno de los últimos ataques. “Robaron cinco veces en un mes y 10 veces desde mayo hasta ahora”, advierte la comunidad de padres.

“Desde hace algunos meses la escuela y la parroquia están sufriendo hechos vandálicos que no les informamos anteriormente para no preocuparlos. Pero en esta semana han ingresado todas las noches, a pesar de que aseguramos como podemos el predio, burlan las cercas y saben ingresar a los sitios donde no hay alarmas”, reza el texto oficial.