La Fecha de los Clásicos: todo lo que tenés que saber

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el calendario para la fecha 7, la de los clásicos, y la 8 de la Copa Liga Profesional 2023. La fecha de los clásicos se disputará entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre.

San Lorenzo vs. Huracán, Rosario Central vs. Newell’s y Racing vs. Independiente y el Clásico del Sur Banfield vs Lanús se jugarán el sábado, mientras que Boca vs. River, Estudiantes vs. Gimnasia y Talleres vs Belgrano lo harán el domingo. Eso sí, todavía falta la designación de los árbitros y el VAR.

Cabe destacar que no todos los clubes activos en primera división cuentan con su clásico rival, a partir de esto se les asigna un club acorde a su proximidad entre las instituciones.

Por otro lado, hubo varias quejas que se le realizaron a la Asociación del Fútbol Argentino debido a que varios clásicos populares se jugarán en simultáneo, impidiendo disfrutar de todos los partidos centrales de la fecha que tienen su propio folclore. Por ejemplo el sábado, el clásico rosarino se jugará al mismo tiempo que San Lorenzo – Huracán y el día domingo pasará lo mismo con los clásicos santafesino y el de la ciudad de La Plata.

Así serán los días y horarios de la fecha 7 de la Copa de La Liga:

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre – Vélez

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal – Defensa y Justicia

16.00 San Lorenzo – Huracán

16.30 Rosario Central – Newell’s

19.00 Racing – Independiente

21.30 Banfield – Lanús

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca – River

16.30 Colón – Unión

17.00 Estudiantes – Gimnasia

18.45 Talleres – Belgrano

Lunes 2 de octubre