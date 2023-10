Patricia Bullrich: “El Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, continuó con su recorrida por el interior del país y acusó al oficialismo de generar “un pozo más profundo todos los días”.

“Venimos advirtiendo que el Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días y dejando una crisis enorme. No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta”, aseguró Bullrich en relación a las iniciativas del Ministerio de Economía para paliar la inflación.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad dijo que van a “demoler la inflación” con medidas concretas como un “primer presupuesto” que resuelva el problema fiscal. “Cuando uno no tiene déficit, no necesita endeudarse o imprimir moneda”, explicó.

A su vez, Bullrich manifestó que desde el 10 de diciembre, si es elegida presidenta, habrá “austeridad total, todo el gasto político, todos los Chocolates de la vida, afuera… no tendremos contemplación contra todos los nombramientos que han hecho para mantener la guarida de La Cámpora”.

En su recorrida por las provincias de Salta y Tucumán, la postulante presidencial estuvo acompañada por el presidente del PRO y diputado nacional, Federico Angelini; el candidato a diputado nacional y coordinador político para el interior Damián Arabia; y distintos intendentes, diputados, legisladores y concejales locales.

Macri en Misiones: “Massa nos está llevando a la hiperinflación”

El ex presidente Mauricio Macri estuvo en Posadas, Misiones, en el marco de una recorrida de respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con fuertes críticas al Gobierno y a Sergio Massa.

“Patricia va a demostrar en el ballotage con (Javier) Milei que ella es la única que está preparada para llevar adelante el cambio a fondo. Cuando yo asumí la Presidencia me sentía sólo, teníamos apenas cuatro gobernadores. Ahora hay una estructura sólida, con gobernadores, senadores y diputados que van a apoyar a Patricia para hacer el verdadero cambio. Es algo que no se puede hacer solo porque si vas solo se te meten en un minuto las mafias que quieren mantener sus privilegios”, afirmó el ex mandatario.

En un acto realizado en el Hotel Julio César, Macri cuestionó duramente al Gobierno, al señalar que “perdió totalmente el rumbo y lo único que hace es mentir”.

“(Sergio) Massa dice que va a terminar con la inflación, justo él que nos está llevando a la hiperinflación”, sostuvo el ex presidente.

“En el debate se notó claramente que la que se plantó y no va a dar marcha atrás es Patricia. Tiene los valores, la convicción y la espalda política necesaria para cambiar definitivamente la Argentina”, sostuvo Macri.

Según sostuvo, “cuando asuma Patricia va a haber previsibilidad y la gente va a saber que se levanta todos los días y puede ir normalmente a trabajar, sin que te roben, porque como dice nuestra candidata vamos a tener un país ordenado”.

“Ninguno se anima a poner una fábrica acá por los impuestos que cobran, las trabas que te ponen. Y si no hay inversión no se genera empleo”, enfatizó el ex jefe de Estado.

Acompañaron al ex mandatario el candidato a senador Martín Goerling, la senadora, Carolina Gross, a diputado nacional Emmanuel Bianchetti y al Parlasur, Gustavo González, entre otros dirigentes.