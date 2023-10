Kicillof cerró la campaña con Massa: “No alcanza con la provincia, necesitamos un proyecto nacional”

El gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof, pidió hoy el acompañamiento a la boleta completa de Unión por la Patria al sostener que “no alcanza con la provincia” sino que es necesario “un proyecto nacional que aguante los embates de la deuda externa” heredada por el peronismo.

El gobernador bonaerense fue uno de los oradores del masivo acto de cierre de campaña bonaerense que encabezó el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en un repleto estadio de Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, que también hizo las veces de celebración del Día de la Lealtad peronista.

Con permanentes elogios al ministro de Economía, Kicillof insistió en que pese a que se viven “tiempos difíciles” en el país, “hay mucho por defender” y por lo tanto pidió el voto a la boleta completa de Unión por la Patria, a la que definió como “un escudo para defender los derechos”.

“Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, un seguro para defender lo que se hizo y un impulso para ir hacia el futuro. Es la boleta de Unión por la Patria”, indicó.

En este línea, cargó contra los candidatos presidenciales de los principales espacios opositores, Patricia Bullrich y Javier Milei, y al respecto consideró que “nada de lo que tenemos como dificultades se resuelven ni con motosierras ni con dinamita ni con ajustes”.

También defendió su decisión de no desdoblar las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales, ya que “la provincia no se salva sola”.

“No alcanza un gobierno local, no alcanza con la provincia. Necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de la deuda externa que nos dejaron, de esos sectores concentrados, que no hay excusa que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores”, embistió.

En otro orden, habló en nombre del kirchnerismo para apoyar el planteo de gobierno de “unidad nacional” que viene difundiendo Massa como promesa de campaña.

“Compartimos y apoyamos el planteo de unidad nacional. Necesitamos grandes acuerdos para enfrentar lo que viene”, dijo parafraseando a la vicepresidenta y líder de su espacio político, Cristina Kirchner.

En otro tramo de su discurso, Kicillof apuntó contra quienes desde la oposición han “puesto en duda la soberanía de Malvinas y lo que ha ocurrido en la Argentina con los 30.000 compañeros desaparecidos”.

También apuntó contra Milei por su propuesta de “poner vouchers y arancelar la educación”, y contra el macrismo por oponerse a la creación de nuevas universidades.

“Para ellos los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. Se puede ser necio, ideológicamente errado pero no se puede ser tan mentiroso e ignorante. El 80% de los pibes de nuestras universidades públicas y gratuitas del conurbano son primera generación de universitarios. Eso es lealtad con la doctrina, eso es igualdad”, celebró.

“Venimos a reafirmar que la dignidad en la Argentina no es un negocio, es un derecho“, arengó y destacó que el norte de la acción del Gobierno bonaerense es “la Justicia Social en la línea de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina”.

“Es un acto donde cargamos las pilas para que Sergio Massa sea presidente este domingo”, expresó en el marco de la celebración del Día de la Lealtad Peronista.

“Mientras estamos acá otros candidatos proponen borrar las conquistas de Perón, Evita, Néstor y Cristina. No van a pasar”, desafió el gobernador bonaerense, al referirse a Javier Milei y Patricia Bullrich.

Día de la Lealtad peronista

Al recordar la gesta de Juan Domingo Perón en la secretaría de Trabajo y Previsión, al cumplirse 78 años del 17 de Octubre de 1945 cuando centenares de miles de argentinos y argentinas se movilizaron para liberar al entonces coronel detenido en la Isla Martín García, enumeró: “Empezó creando los tribunales de trabajo, siguió reconociendo aguinaldo y vacaciones, continuó con el estatuto del peón rural, subiendo salarios, fijando jornadas de ocho horas, indemnizaciones”.

Para Kicillof, “hay dos candidatos a presidente y presidenta que se han pasado atacando las conquistas del pueblo trabajador” y “proponen exterminar al peronismo” y a “la Justicia Social”.

“¿Qué democracia es esa donde proponen con odio y violencia cuyo extremo fue el atentado contra la vida de Cristina y siguió con la proscripción de Cristina?”, se preguntó.

“No respondemos con odio ni violencia. Respondemos con propuestas, organización, con amor y cuidando a nuestro pueblo”, señaló.

Kicillof indicó que “faltan unos días para una elección decisiva e histórica” y comparó el 17 de Octubre de 1945 con lo que está en juego el próximo domingo 22 con las elecciones generales.

“El 17 de Octubre se trataba de poner las patas en la fuente. Hoy se trata de meter los votos en la urna para defender los mismos derechos, la dignidad, una patria justa, libre y soberana. Otra fecha, la misma lucha”, concluyó.