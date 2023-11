Massa sobre combustibles: “Vamos a defender el bolsillo de los argentinos”

En medio de las negociaciones con las petroleras por el vencimiento del congelamiento de precios de combustibles, el ministro de Economía, Sergio Massa, desmintió que la suba de precios ronde el 40 por ciento. “Vamos a defender el bolsillo de los argentinos”, sentenció.

“En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo.

“Escuchamos de aumentos del 20, el 30 y el 40 por ciento”, advirtió el funcionario y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), en medio de la discusión con empresarios sobre la suba de precios de los combustibles.

Mencionó, tras una semana de faltantes que aún persisten en algunas bocas de expendio del Conurbano, “de golpe ha podido lograr el abastecimiento en todas las estaciones de servicio”.

Y destacó, en ese sentido, que se ha batido el “récord de producción, aumentado un 50% la inversión en Vaca Muerta”. “Es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos”, sentenció.

“Queremos que exporten pero sobre todas las cosas que los argentinos y las argentinas tengan un precio de la nafta competitivo”, aseguró, al tiempo que aclaró: “Cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, lo vamos a hacer”.

Respecto a los faltantes, aseguró: “La situación crítica se ha superado pero vamos a estar atentos”. “Ni especulación por elecciones ni por vencimiento de congelamiento de precios”, sostuvo en un breve mensaje difundido esta mañana.

“Cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para que no afecten los bolsillos de los argentinos, lo voy a hacer”, sentención Massa.