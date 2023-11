Impactante choque y vuelco en Lanús

Dos autos fueron protagonistas de un tremendo choque ayer por la tarde en la localidad de Gerli, partido de Lanús. Como resultado del impacto, uno de los vehículos terminó volcado y el otro sobre una vereda.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Nazar y Burela. “Un vehículo Renault con 3 ocupantes a bordo volcó en una mala maniobra luego de haber colisionado con un auto estacionado” según afirmaron las fuentes.

En el lugar trabajó personal de Policía Municipal, Defensa Civil y una dotación de Bomberos Voluntarios de Lanús y afirmaron que una vez presentes en el lugar del siniestro el conductor avisó que las dos integrantes, una mujer y una menor, fueron llevadas al Hospital Vecinal por un tercero.

“El dueño del auto no quiso ser trasladado por la ambulancia de Same ya que no quiso dejar las pertenencias que se encontraban dentro de tu vehículo” indicó personal de Defensa Civil.

Una vez que los Bomberos se retiraron del lugar, el auto fue removido del medio de la calle por personal de Defensa Civil y Policía municipal.