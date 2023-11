Milei aseguró que “los resultados no van a ser instantáneos” y que “el riesgo de hiperinflación está”

El presidente electo Javier Milei aseguró que los resultados de su plan económico “no van a ser instantáneos”, al tiempo que ratificó su plan y dijo que “el riesgo de la hiperinflación está”.

En cuanto a los plazos para bajar la inflación, aseguró que “la política económica tiene resabios”. “En el caso de la política monetaria, que está más estudiado, son entre 18 y 24 meses. Y todo lo que han hecho en estos años va a seguir impactando, por ejemplo, la política monetaria va a seguir impactando en la inflación”, evaluó Milei.

En una entrevista por streaming, el mandatario electo sostuvo: “No es un tema menor lo que te dejan, no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro”.

“Eso hay que tenerlo presente porque los resultados no van a ser instantáneos y habrá que explicarle a la población el estado la economía”, resaltó.

Según dijo, “el riesgo de la hiperinflación está” y se van a hacer “todos los esfuerzos para evitarlo”.

Por otro lado, sobre la conflictividad social, el Presidente electo dijo que “se aplicará la ley”. “No me voy a dejar extorsionar”, enfatizó.

“Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso que decimos dentro de ley todo, fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos que porque tienen un privilegio del Estado te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión entonces vamos a ser el peor país del mundo”, insistió el Presidente electo.