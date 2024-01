Facundo Moyano criticó el paro de la CGT: “Tenía que hacerse hace dos años“

El secretario del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, cruzó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y criticó el paro general que se desarrolla este miércoles al subrayar que tendría que haberse hecho hace dos años al tiempo que pidió “autocrítica” y que el peronismo esté a la altura de las circunstancias.

El ex diputado por el Frente de Todos también manifestó: “Todo paro es político. Lo que digo es que si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores era otra”, se diferenció el hijo de Hugo quien remarcó: “No es que lo digo ahora, lo dije cuando me fui de un no-proyecto. Tengo clarísimo que no hubo nunca un proyecto por parte del peronismo”.

“Muchos dirigentes hacen de la lucha una industria. Hay que organizar a la sociedad a través del eje del trabajo. Tenemos que discutir el sistema laboral”, sentenció.

Además, cargó contra Alberto Fernández y su mala gestión: “Haberle ganado a Venezuela en inflación es responsabilidad del gobierno anterior”.