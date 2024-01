Jornada de reciclado en Lomas de Zamora

La ONG Movimiento Etiopía de Lomas de Zamora llevará adelante la primera jornada de reciclado del año este sábado de 10.30 a 12.30 en Temperley y, como desde hace seis años, propone que los vecinos de la zona junten material en desuso para que pueda ser reutilizado.

La jornada se realizará frente a la Escuela 6,Garibaldi 1298, Temperley, donde quienes se acerquen podrán dejar distintos materiales en desuso.

Para reciclar se puede acercar: papel de diario, de revista, papel film, bolsas transparentes, hojas blancas usadas, cartón, vidrio (botellas, frascos, vidrios rotos), metal (latas, alambres, tapas de frascos, desodorantes), plástico duro (botellas de gaseosa, de detergente, de aceite, de lavandina, tapitas), retazos de tela de algodón, de jean o de seda fría y electrodomésticos rotos o que no estén en uso.

En esta oportunidad, no recibirán ecoladrillos, libros, ni pilas, ni objetos que no entren en una camioneta pequeña; tampoco serán recibidos los envases plásticos de galletitas, fideos, arroz, etc, telgopor, ni madera, goma ni caucho para reciclar.

Los vecinos que se acerquen se van a encontrar con una vereda con carteles que indican donde dejar cada tipo de donación o material para reciclar, ya que esta jornada está totalmente organizada para que haya una buena dinámica en las entregas.

Asimismo, y con respecto a las donaciones que se podrán llevar este sábado, aseguraron que recibirán juguetes y juegos de mesa, ropa de nena o nene y de adultos (usada o nueva), calzado, alimentos no perecederos, elementos de cocina, sillas. útiles escolares y artículos de limpieza.

Como es una actividad al aire libre, se suspenderá en caso de lluvia; lo que será informado una hora antes en las redes sociales.

Para saber más de esta actividad que se realiza el cuarto sábado de cada mes en Temperley hay que entrar en este enlace.