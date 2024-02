Milei: Sin lugar para los “traidores” y “a un tiro” de dolarizar la economía

El presidente Javier Milei afirmó que “para los traidores no hay tábula rasa” y aseguró que la derrota con el proyecto de ley Ómnibus en el Congreso fue útil para él porque logró “el objetivo” de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores “delincuentes que se disfrazan de ovejas” y “no quieren ceder sus privilegios”. En materia económica, aseguró que está cerca de la dolarización.

El mandatario, aseguró que el retroceso legislativo “fue fabuloso” porque logró “el objetivo” de desenmascarar a la política.

“La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios”, subrayó y aseguró que “quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota” y así desenmascarar “que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.

En esta misma línea, el mandatario advirtió que en 2025 varios legisladores no lograrán “renovar sus bancas” gracias a que el tratamiento de la ley Bases en el Congreso logró el “objetivo” de exponer a los diputados que “dejaron los dedos sucios frente a la gente” y marcó que “frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley”.

Milei sostuvo que la caída de la ley Bases tras su “desguace” en el Congreso sirvió para “demostrar quiénes estaban a favor de la ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes” y advirtió que como la “gente detesta y desprecia a los políticos” en la próxima elección “todos ellos no renuevan más sus bancas”.

El camino a la dolarización

En materia económica Javier Milei ratificó este miércoles que “sigue con la idea” de dolarizar la economía argentina y adelantó que con el tipo de cambio de mercado las condiciones son favorables. “Estamos a un tiro de dolarizar”, insistió.

“Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente salvó gente que entiende de la materia no lo está viendo. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, compramos 7000 millones de dólares. Tenemos un problema de la emisión endógena que son las Leliqs. En ese contexto, tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. La base no varía, está clavada en 10 millones. En ese contexto, lo que vos tenes es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el Bopreal”, explicó el mandatario.

Sobre ese punto, insistió: “Cuando miras el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenés. Te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados -pases- y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, agregó.