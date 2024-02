El Senado ratificó autoridades en una tensa sesión

El Senado ratificó esta mañana a las autoridades que fueron elegidas el 13 de diciembre pasado, en medio de fuertes críticas del kirchnerismo al presidente Javier Milei y a la titular del cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión inició pocos minutos después de las 10 y tenía como primera acción refrendar los nombres que fueron sometidos a votación el año pasado. Además, restaba nombrar al titular de la Vicepresidencia 2°, que le correspondía ser propuesto por el kirchnerismo, al igual que el resto de los cargos.

Juliana Di Tullio, una de las referentes del espacio, propuso a la senadora neuquina Silvia Sapag del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN). La propuesta fue aprobada por unanimidad por 71 votos afirmativos (1 ausente).

A diferencia de diciembre, el kirchnerismo acompañó los nombres que había conseguido imponer Villarruel en su primera sesión, acción que llamó poderosamente la atención.

Los nombres

De este modo, el esquema de autoridades de la Cámara alta quedó compuesto así: Bartolomé Abdala (LLA) será el presidente provisional del Senado; Carolina Losada (UCR) como vice primera; Alejandra Vigo (peronismo no K) como vice segunda.

Las secretarías administrativa y parlamentaria quedaron en manos de María Laura Izzo y Agustín Giustinian. Mientras que las prosecretarías administrativa y parlamentaria continuarán Lucas Clark y Dolores Martínez. Manuel Chavarría estará frente a coordinación operativa.

Críticas a Milei

Pasadas las 10.30, el kirchnerismo encadenó 12 discursos al hilo, haciendo uso de sus cuestiones de privilegio, contra Milei y Villarruel. El binomio presidencial fue duramente castigado por el contexto macroeconómico, social y por las expresiones de Milei en las últimas semanas.

Uno de los discursos más fuertes lo esbozó el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, durante el cierre. El formoseño aseguró que Milei tiene problemas “mentales“, en una crítica profunda a la visión del Estado que tiene el mandatario.

“Lo que pasa que él no dice quién era el Estado… Le llamó ‘una organización criminal’, ¿A quién le dijo? ¿A los docentes, médicos fuerzas de seguridad, a los jubilados? Se dan cuenta que es una persona que tiene un problema mental, claramente. Tiene problemas”.

Villarruel también fue apuntada por el funcionamiento de la Cámara alta. La vice ignoró dos pedidos del bloque K para tratar el DNU 70/23 en el recinto. El megadecreto ingresó por el Senado y, tras diez días, su tratamiento quedó habilitado para ser tratado en el recinto.

Por lo que Villarruel debió dilatar la discusión en el hemiciclo hasta que quedara conformada la Bicameral de Trámite Legislativo, hecho que se concretó recién ayer. Su objetivo fue frenar a Unión por la Patria que tiene 33 senadores y está a tan sólo cuatro votos de lograr la mayoría necesaria para rechazar el DNU.

Retiraron el busto de Néstor Kirchner

Villarruel hizo retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara. “No fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda”, sentenció.