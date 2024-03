La recaudación en la Provincia cayó un 11,9% en el primer bimestre

Uno de los principales caballitos de batalla del gobierno de Axel Kicillof gira en torno a la problemática con la coparticipación, donde la provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, .

Otro problema para las arcas bonaerenses es la caída en la recaudación, advertida en municipios del conurbano y el interior. En ese sentido, el ministro de Economía, Pablo López, graficó en números ese derrumbe y confirmó que la baja en la recaudación durante el primer bimestre del 2024 es del 11.9%.

Con respecto a la coparticipación nacional, la caída es del 13.4% con respecto a los dos primeros meses del 2023, mientras que la recaudación propia también fue a la baja con un -6.5% interanual.

“La Provincia está sufriendo los efectos de la recesión provocada por las políticas del Gobierno Nacional. Los datos más recientes a nivel provincial muestran que, al primer bimestre de 2024, la recaudación total cayó -11,9% interanual, en términos reales”, explicó López.

López publicó un gráfico en X donde reflejan la recaudación por el impuesto País y los derechos del comercio exterior donde aseguró que lo recaudado por el impuesto creció un 296% interanual en términos reales y los tributos del comercio exterior crecieron 76%.

Otro dato poco alentador que alertó el ministro de Economía gira en torno a la caída del salario real en 18 puntos, la más importante que se vivió desde el año 2001.

En ese sentido, López aseguró que el gobierno nacional “hace caja” con los recursos no coparticipables y ñadió: “El deterioro de los recursos bonaerenses se suma a la ya desfavorable situación producto de un sistema de Coparticipación Federal injusto, a la eliminación de transferencias no automáticas y al retiro del Gobierno Nacional de funciones esenciales, como educación”.

Senadores opositores piden informes

Por su parte, los legisladores Marcelo Daletto (Cambio Federal) y Nerina Neumann (UCR), presentaron un pedido de informes para que ARBA informe sobre la cantidad de contribuyentes y montos a recaudar por cada categoría según los topes previstos en la Ley Fiscal 2024 de los Impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y Automotor.

“El gobierno provincial ante la actual crisis, debe tener prioridades; no puede gastar desmedidamente como lo ha venido haciendo, porque es el contribuyente quien paga. Es el alto nivel de gastos lo que nos lleva a este alto nivel de impuestos. Los ciudadanos bonaerenses no pueden seguir financiando gastos que la Provincia no puede darse el lujo de tener”, manifestó Daletto.

“En 2019 los impuestos patrimoniales, como el Inmobiliario y Automotor, representaban el 11% de la recaudación tributaria provincial y hoy cayeron a la mitad. Esta caída se debe a que las actualizaciones en los últimos años fueron por debajo de la inflación. En 2022 la inflación fue del 94,8% y los impuestos aumentaron hasta un 45% . En 2023, la inflación fue de 211,4% y los impuestos aumentaron hasta un 80%”, agregó el Legislador.

“En la Ley Fiscal 2024 el Gobierno propuso topes máximos de 300% y desde la oposición logramos bajarlos a 200% para la mayoría de los contribuyentes, quedando una pequeña cantidad de contribuyentes con alto poder adquisitivo liberados de estos topes. Si bien consideramos que debe haber topes para el 100% de los contribuyentes -y así lo hemos pedido-, sabemos que si los que más tienen pagan más, permite que los que menos tienen paguen por debajo de la inflación”, concluyó el senador.

En esa línea, Neumann añadió: “Por eso, solicitamos que se informe: cuantas partidas están topeadas al 140%, cuantas al 180%, cuantas al 190% y cuantas al 200% quedando todos estos por debajo de la inflación proyectada en diciembre pasado por el BCRA para el 2024 de 213%. También queremos que ARBA nos detalle cuantas partidas no están topeadas y que participación tendrá cada categoría en la recaudación de impuestos de la Provincia”.