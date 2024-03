Colas de hasta cinco horas en las estaciones para registrar la SUBE

En medio de quejas y protestas, cientos de usuarios de transporte público estaban hoy al borde de su paciencia mientras intentaban registrar sus tarjetas SUBE antes del 1° de abril, cuando el Gobierno dispuso que cobrará una tarifa más elevada para quienes no hayan realizado el trámite.

En una oficina de ANSES ubicada en el subsuelo de la terminal porteña del Tren Roca, Plaza Constitución, cientos de usuarios protestaron por las demoras que, dijeron, llegan hasta cinco horas.

Al grito de “atiendan, atiendan”, algunos usuarios reclamaron agilizar el trámite y denunciaron la presencia de adultos mayores, sin agua y de pie, mientras aguardaban ser atendidos desde las primeras horas de la mañana.

“Hay gente mayor. Gente grande que no tiene agua y donde sentarse. Es una falta total y absoluta de respeto. Una desidia a la gente”, indicó.

Según el relato de muchos usuarios, solo hay ocho personas atendiendo. “Es una cargada”, afirmó. “Yo intenté por todos los medios registrar la SUBE para no venir hasta acá y no hubo manera. Por esto estoy acá. Hay gente mayor, no dan agua, no dan asiento, no dan nada”, enfatizó.

Aquellos usuarios que no registren su tarjeta hasta el 1° de abril, empezarán a pagar, en algunos casos, hasta casi el doble del precio actual de la tarifa. Después de esa fecha se podrá registrar la SUBE en los lugares habilitados o vía online, pero mientras no lo hagan deberán pagar fuertes aumentos en el valor de los boletos de transporte