La antorcha olímpica fue encendida

La antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue encendida hoy en una ceremonia tradicional en la antigua Olimpia, marcando la recta final de los siete años de preparativos para el inicio del evento deportivo el 26 de julio.

La actriz griega Mary Mina, en el papel de gran sacerdotisa, subió la antorcha utilizando una llama de reserva en lugar de un espejo parabólico que se usa normalmente, debido a los cielos nublados, para el inicio de un relevo entre Grecia y Francia.

El proceso culminará con el encendido de la llama olímpica en la capital francesa durante la ceremonia inaugural. París acogerá los Juegos Olímpicos de verano por tercera vez tras 1900 y 1924.

From one Olympic champion to another! Stefanos Ntouskos 🇬🇷 hands the flame to Laure Manaudou 🇫🇷, an Olympic champion swimmer.



Traditionally, a Greek athlete is the first torchbearer, followed by a representative from the host nation.