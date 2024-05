Kicillof habló sobre Espinoza tras su procesamiento por abuso sexual

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intentó tomar distancia este viernes de la situación del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tras la controversia surgida por su fotografía juntos la semana pasada. La imagen fue tomada poco después de conocerse el procesamiento de Espinoza en un caso de abuso sexual, lo que desató fuertes críticas de diversos sectores políticos y sociales.

Kicillof declaró esta tarde que “hay que dejar actuar a la Justicia” y subrayó: “No sé cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal”. Estas declaraciones se dieron en el marco de las actividades que encabezó este viernes en Coronel Pringles, donde inauguró el Centro de Estudios Universitarios N° 2 y entregó 20 viviendas en el Barrio “Colectividades II”.

La controversia por la visita a La Matanza

El gobernador fue consultado específicamente por su visita a La Matanza el martes último, en la que entregó patrulleros junto a Espinoza, ya procesado en ese momento. Kicillof explicó: “Lo que digo es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función”, en un intento por evitar que su imagen junto al intendente se interprete como un respaldo.

“Yo dejo actuar a la Justicia. No sé cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal”, intentó justificar el Gobernador, que también destacó que Buenos Aires es la única provincia del país que cuenta con un ministerio de Mujeres y que su posición sobre ese tema es “muy clara”.

Esta semana, el colectivo feminista Actrices Argentinas había emitido un comunicado en el que exigía que tanto Kicillof como la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, se pronunciaran sobre el procesamiento de Espinoza.

El caso de Fernando Espinoza

Fernando Espinoza quedó procesado esta semana por abuso sexual y desobediencia. La denuncia en su contra fue presentada por una joven, novia de un empresario amigo, quien trabajaba como secretaria privada en el municipio en el año 2021. La medida judicial fue apelada por Espinoza, quien negó los hechos y calificó la denuncia de “absolutamente falsa”.

En un comunicado difundido por la oficina de prensa del municipio, Espinoza afirmó: “Debe dejarse sentado sin lugar a ninguna duda que se está ante una denuncia absolutamente falsa, tal como fue entendido por los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que pidieron el sobreseimiento en esta misma causa”.