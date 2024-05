Descartan un paro nacional de trenes para este jueves pero habrá una curiosa protesta: circularán con tope de velocidad

La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas de los ferrocarriles, descartó un paro de trenes de 24 horas para este jueves 30 de mayo y, en su lugar, hará que las formaciones circulen con un tope de velocidad, a menos de 30 kilómetros por hora.

Es en reclamo por una recomposición salarial que ajuste sus haberes a la inflación, de modo de no perder poder adquisitivo. Según el comunicado publicado, de no llegar a un acuerdo por el aumento, el paro se realizaría recién el otro martes, es decir el 4 de junio.

“Tras un plenario realizado este lunes, el gremio La Fraternidad informa que en señal de protesta, el próximo jueves se establecerá un tope de velocidad máxima de los trenes de hasta 30 kilómetros por hora, durante las 24 horas”, señala el comunicado.

Y agrega: “Asimismo comunicamos que en caso de no recibir una propuesta salarial adecuada a la inflación que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el próximo 4 de junio (el martes de la semana próxima), se llevará a cabo un paro nacional por 24 horas”.

Omar Maturano, secretario general del gremio, había anticipado anoche una dura medida de fuerza. “Vamos a hacer un paro de 24 horas porque no nos dejan empatar la inflación. No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación”, afirmó en declaraciones periodísticas. Medida que fue suavizada este lunes.

El sindicato advirtió que las negociaciones por la paritaria no están cerradas aún “debido a la diferencia existente entre los porcentajes de la recomposición salarial propuesta con respecto a la inflación, ante lo cual la organización se reserva la posibilidad de efectuar medidas de protesta”.

En la entrevista televisiva, el representante sindical confirmó que se le mandó una carta documento al Gobierno de Javier Milei, para que se revise o haya algún tipo de inspección sobre como se encuentra la infraestructura ferroviaria.

“Estamos pidiendo que se haga una revisión completa. Que haya una política de la empresa. El problema del gobierno es que no hay nadie de fuerza propia para hablar, como era antes. Responde de mala manera a nuestros planteos que no son solo salariales. Ahora, no hay ningún tipo de inversión y tampoco una política hacia el modo ferroviario”, dijo.

Y admitió: “Hoy por hoy, estamos trabajando sin insumos, atando algunos objetos varias veces con alambres, y así salimos con los trenes”.

Si bien, el motivo principal es el reclamo a la falta de acuerdo salarial con el aumento correspondiente al mes en curso, mayo; por los dichos del gremialista, el Sindicato de Conductores de Trenes activa protestas de todos los maquinistas por la falta de repuestos y el desfinanciamiento que hay en el sector. Así, el servicio de trenes se verá afectado tanto para la zona del AMBA, como para los de larga distancia.

Maturano denunció que hay un recorte de 59% del presupuesto asignado a Ferrocarriles, que faltan insumos básicos para el servicio, y planteó: “Nadie puede decir que no les avisamos”.

Una semana atrás, La Fraternidad había anunciado un acuerdo con las empresas Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística por el pago del bono de los meses que se adeudaban por “presencialidad”, y también por el bono extra por el “Día del Trabajador Ferroviario”: poco más de $147.000 a pagarse el mes próximo.