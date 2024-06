Buscan eliminar la publicidad de apuestas deportivas en Buenos Aires

El diputado provincial peronista Carlos Puglielli presentó un proyecto de ley en busca de prohibir la publicidad de las casas de apuestas al tiempo que busca que las publicidades que se difunden en todos los medios y plataformas de comunicación no estén destinadas a menores de edad.

“Uno ve que hay determinadas problemáticas que sufren nuestros vecinos, docentes y padres que ven como muchos chicos en horario escolar están con el teléfono apostando”, explicó el legislador que intentará modificar la Ley 15.079, vinculada al juego en línea.

De esta forma, apunta a prohibir la difusión hacia menores de edad y establecer que las plataformas de apuestas online tengan mecanismos para evitar que accedan a los sistemas de juego.

No obstante, pretende también que las publicidades no cuenten con adolescentes como protagonistas, que no sugieran que la actividad ludópata mejora el rendimiento físico y/o intelectual de las personas, y que la difusión en los medios audiovisuales solo podrá realizarse durante el horario de protección al menor.

“La publicidad y promoción de los juegos de azar y apuestas deberá contener entre sus anuncios un cartel preventivo que advierta a la sociedad los daños vinculados a dicha temática, que deberá contener la siguiente leyenda: ‘Prohibido el juego a menores de edad’, pudiendo la autoridad de aplicación, establecer frases similares o análogas según corresponda”, agregó.

En las últimas semanas, se presentaron varios proyectos respecto a la problemática de las apuestas online. Entre ellos, el diputado radical Julio Pasqualín y la creación de una línea telefónica gratuita para las víctimas de este cuadro, de Silvina Vaccarezza.