Milei contra Diputados: prometió vetos y dijo que “le importa 3 carajos lo que voten”

El presidente Javier Milei expresó su fastidio contra los legisladores opositores que dieron media sanción a un proyecto de ley para modificar la fórmula jubilatoria. Durante su participación en el 10° Latam Economic Forum, el mandatario dejó en claro su postura respecto a las cuentas fiscales al advertir que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo los recursos del Estado.

En su discurso, Milei calificó a los legisladores opositores como “degenerados fiscales de la política”. “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, afirmó con vehemencia ante los empresarios presentes en el foro.

Política de veto y ajuste fiscal

Milei insistió en que gobernará “a puro veto”, comparándose con el presidente de El Salvador. “Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió Nayib Bukele no tenía ni un legislador, nada. Gobernó a puro veto; cada cosa que aprobaban, se las vetaba todas. Y es lo que voy a hacer yo”, subrayó, defendiendo su enfoque de gobierno.

El presidente también resaltó los logros de su administración en materia de ajuste fiscal al mencionar que su gobierno avanzó con un ajuste equivalente a 7 puntos del PBI.

“Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche…”, recordó, refiriéndose a las críticas que ha recibido su política económica.

Críticas a Miguel Pichetto y reflexiones sobre su futuro

Milei no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra el diputado opositor Miguel Pichetto, acusándolo de defender las “jubilaciones de privilegio”. Este tema ha sido recurrente en su discurso, en el que Milei señaló la necesidad de reformar el sistema jubilatorio para garantizar su sostenibilidad.

El presidente también habló sobre su futuro político y personal, dejando abierta la posibilidad de un segundo mandato.

“Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”, expresó.