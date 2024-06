Luciana Jury se presenta en Claypole con su show Sol/A: una experiencia íntima y conmovedora

Luciana Jury, una de las voces más destacadas del folklore argentino, se presenta en Claypole para ofrecer su espectáculo Sol/A en el espacio cultural La Casa. La cita es es hoy a las 20:00 horas en Rodolfo Collet 1021.

En un show íntimo y personal, Jury compartirá con el público su universo musical, que abarca desde el folklore tradicional hasta tangos, boleros, valses peruanos y joropos. Su voz única y conmovedora, acompañada por su guitarra, promete una velada inolvidable para los amantes de la buena música.

“Es un show muy intimista, con mi guitarra y mi cuerpo para contarles un poco cómo estoy, que estoy transitando, para saber si alguna de las personas que van a estar ahí se sienten identificadas con lo que a una le pasa”, adelantó la artista.

Sobre su estilo musical, Jury señaló: “Creo que podría cometer un acto de vanidad y decir que puedo llegar a ser parte de un movimiento de folklore conurbano o de música popular conurbana. No obstante, el folklore, no lo voy a negar, es mi camino. Mi huella más fuerte es el mundo de los formatos más estrictamente folklóricos; pero asimismo siento que el folklore para mi es una materia muy maleable. O sea, no hago solamente folklore, chacareras y zambas; puedo pensar en otras formas musicales que van por fuera del folklore, ponerle raíz y volverlas folklóricas. De alguna forma esto me hace abrir el repertorio y correrme de cualquier género, y poder abordar la canción que se me antoje con total libertad. Una libertad un poco caprichosa”.

Jury también destacó la importancia de La Casa como espacio cultural: “Sé nota que el equipo de gente que está a cargo del lugar cuida mucho el espacio y es gente muy amorosa, hacía un tiempo que no iba para allá y tenía ganas de visitarlos.”

Las entradas para el show de Luciana Jury en La Casa ya están a la venta. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche única con una de las artistas más talentosas del país.