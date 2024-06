Argentina aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa América

Con un agónico triunfo sobre Chile, Argentina selló el pase a cuartos de final de la Copa América esta noche, en Nueva Jersey, en el marco de la segunda fecha del Grupo A.

El delantero Lautaro Martínez, a los 43 minutos del segundo tiempo, marcó el único tanto del partido.

🏆 #CopaAmérica



Un 🐂 que tiene el 🔴 entre ceja y ceja. pic.twitter.com/pI6Ia253o1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 26, 2024

Con este resultado, la Selección llegó a los seis puntos y se ubica en lo más alto del Grupo A y se aseguró un lugar en los cuartos de final, ya que Canadá se ubica segunda con tres unidades, mientras que Chile y Perú cierran el grupo con un punto.

La ficha del partido

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Victor Dávila, Alexis Sánchez, Darío Osorio; Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Gol en el segundo tiempo: 43m Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Giovani Lo Celso por Fernández (A); 20m Marcos Bolados por Sánchez (C); 27m Lautaro Martínez por Álvarez (A) y Ángel Di María por González (A); 30m Marcelino Núñez por Pulgar (C); 37m Gonzalo Montiel por Molina (A) y Marcos Acuña por Tagliafico (A); 41m Nicolás Fernández por Isla (C) y Ben Brereton por Vargas (C).